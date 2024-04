Roma vence derby contra Lazio por 1 a 0 e sonha com Champions

SÃO PAULO, 6 ABR (ANSA) - A Roma derrotou a Lazio por 1 a 0 neste sábado (6), no primeiro derby do ídolo giallorosso Daniele De Rossi como treinador, e se mantém viva na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Uefa.

Em partida quente e repleta de bate-bocas entre os jogadores, o único gol foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo, por Gianluca Mancini, de cabeça, após cobrança de escanteio.

A vitória levou a Roma a 55 pontos na Série A da Itália, em quinto lugar, dois a menos que o quarto colocado Bologna (57), que ainda recebe o Monza neste sábado.

A Atalanta, na sexta posição, tem 50 pontos, porém dois jogos a menos que os giallorossi. Já a Lazio ficou com 46, em sétimo lugar, e se viu mais distante da disputa pela Champions.

Atualmente, os quatro melhores times da Série A vão para a Liga dos Campeões, porém a Itália caminha para garantir uma quinta vaga na próxima edição do torneio, que será ampliado.

Antes do clássico deste sábado, torcedores de Roma e Lazio entraram em confronto perto do Estádio Olímpico, terminando com um preso de cada lado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.