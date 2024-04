Rolls-Royce do 007 virou relíquia no Brasil e foi até tietado por Pelé

Conhecida por fabricar carros extremamente luxuosos, a britânica Rolls-Royce tem pouco mais de 320 exemplares registrados no Brasil. Um dos mais raros do país tem muita história para contar: já apareceu em filme de James Bond, foi tietado por Pelé, protagonizou a abertura de programa da TV Globo e até ganhou uma miniatura colecionável.

Trata-se de um Rolls-Royce Silver Shadow Long Wheelbase 1974, que pode ser visto no longa-metragem "007 contra o Foguete da Morte", de 1979. O filme teve cenas gravadas no Rio de Janeiro com o ator Roger Moore, então intérprete do famoso espião, sentado no banco traseiro.

Segundo reportagens da época, logo após desembarcar no Aeroporto do Galeão, o ator inglês tratou de vestir o figurino de Bond, entrou no Rolls e já gravou trechos do longa na Avenida Atlântica, em Copacabana.

Silver Shadow em ação no filme '007 contra o Foguete da Morte' na Av. Atlântica, em Copacabana, no Rio Imagem: Reprodução

"Esse Silver Shadow foi emprestado pelo empresário Alfredo Saad, então dono do carro. Quem dirige o veículo no filme, inclusive, é o motorista particular de Saad", conta Alexandre Galindo, pesquisador especializado na Rolls-Royce.

Segundo ele, a escolha dessa unidade específica para a produção cinematográfica não aconteceu por acaso: trata-se do único Silver Shadow que entrou zero-quilômetro no Brasil, o que fez dele uma espécie de celebridade sobre rodas na década de 1970.

Rolls-Royce do 007 ganhou miniatura que reproduz até a placa que o carro de luxo tinha no filme Imagem: Reprodução

De fato, o automóvel apareceu em muitos jornais e revistas, que destacavam sua exclusividade e luxo, bem como o preço para poucos.

Preço milionário

Silver Shadow foi conduzido pelo motorista particular do respectivo dono em '007 contra o Foguete da Morte' Imagem: Reprodução

Conforme publicações, o Rolls-Royce desembarcou de navio no Rio de Janeiro em meados de 1974, após ser adquirido pelo comerciante sírio Abdala Gaid, morador de Salvador (BA), por 850 mil cruzeiros - dinheiro equivalente a R$ 3,96 milhões na atualidade e que seria suficiente para comprar 44 unidades do Volkswagen Fusca.

"O Abdala ficou com o carro durante apenas um ano, foi uma superexposição. Naquele tempo, quase não havia automóveis Rolls-Royce no Brasil e ele apareceu na Bahia com um novinho. Esse veículo foi mencionado em cerca de dez revistas e jornais naquela época".

Tietado por Pelé e destaque na Globo

Unico no Brasil, Silver Shadow 1974 aparece atrás de Pelé e de Alfredo Saad, então dono do veículo Imagem: Reprodução

Foi então que Saad, originário da capital baiana, adquiriu o carrão e ficou com ele até 1983, afirma Galindo. Amigo pessoal de Pelé, o empresário aparece ao lado do ex-craque de futebol em frente ao famoso veículo em uma fotografia.

A foto saiu na edição do "Jornal dos Sports" publicada em 13 de outubro de 1976, segundo a qual Alfredo Saad era dono de uma cobertura no Rio de Janeiro onde o ex-jogador ficou hospedado.

A publicação acrescenta que o próprio Pelé já tinha emprestado seu carro e cedido seu motorista pessoal a Saad quando o empreendedor esteve nos Estados Unidos, onde o ex-atleta jogava.

Nos anos seguintes, o Silver Shadow 1974 trocou outras vezes de dono e não abandonou sua veia midiática.

Rolls aparece na abertura do humorístico 'Planeta dos Homens', em que a estatueta no capô vira mulher seminua Imagem: Reprodução/TV Globo

Ele pode ser visto na abertura do programa humorístico "Planeta dos Homens" (TV Globo), exibido de 1976 a 1982, onde a icônica estatueta no capô se transforma em uma mulher seminua - graças aos ainda precários efeitos especiais daquele tempo.

O automóvel também aparece no filme brasileiro "Profissão Mulher" (1982), com os atores Cláudio Marzo, Lady Francisco, Simone Carvalho e Wilma Dias.

Rolls-Royce novo em folha

Imagem: Arquivo pessoal

Alexandre Galindo conta que o veículo histórico passou ao colecionador José Eduardo Alves, morador de Porto Alegre (RS), que realizou uma cuidadosa restauração no veículo.

O trabalho minucioso foi realizado pelo especialista Rafael de Castilho em uma oficina de Curitiba (PR).

Rolls-Royce do 007 é visto durante restauração; veículo hoje pertence a colecionador de Porto Alegre (RS) Imagem: Arquivo pessoal

*Com informações de matéria publicada em 16/12/2022