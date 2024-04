Porsche: Polícia pede prisão preventiva do motorista que matou homem

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo no último domingo (31).

O que aconteceu

Delegado argumenta que motorista do Porsche tem "poder aquisitivo elevado" e pode ameaçar ou subornar testemunhas. Nilson Alves, do 30º DP (Tatuapé), afirma no pedido que o homem poderia forjar provas em seu favor e fugir.

Outro lado: O UOL tenta contato com a defesa de Andrade Filho. Os advogados têm dito que ele não fugiu e só deixou o local com autorização dos policiais militares que atendiam a ocorrência e que é "prematuro" julgar as causas do acidente, já que os laudos periciais não foram concluídos.

Andrade Filho praticou crime de 'extrema gravidade', disse ainda o delegado no pedido à Justiça. Além da morte de Ornaldo da Silva Viana, 52 anos, único ocupante do Sandero, a batida deixou um amigo do motorista do Porsche ferido em estado grave.

Polícia argumenta ainda que Andrade Filho fugiu do local acidente e, segundo testemunhas, estaria visivelmente embriagado. O documento menciona também que ele já teve sua carteira de habilitação suspensa por desrespeito às normas de trânsito, podendo vir a praticar novamente outro delito de trânsito. "Há que se falar que [o caso] causou o clamor público, deixando a sociedade indignada", completa o delegado.

Justiça negou pedido de prisão temporária logo após o acidente. A juíza plantonista Fernanda Helena Benevides Dias reconheceu a "gravidade dos fatos" e disse ser possível verificar a alta velocidade com que Andrade Filho, 24, dirigia, mas escreveu que a polícia não justificou os requisitos legais necessários para que a medida fosse decretada.