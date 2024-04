Pais devem comer bem para incentivar crianças a terem prato saudável

The Convesation

A maioria dos pais, educadores e formuladores de políticas públicas concorda que as crianças devem consumir mais alimentos saudáveis. Nosso estudo revisado por pares, no entanto, sugere que as estratégias que os adultos costumam usar para conseguir isso às vezes podem sair pela culatra. Mas, felizmente, há uma solução fácil.

Nós, junto com os colegas acadêmicos de marketing Lingrui Zhou e Gavan Fitzsimons, realizamos cinco experimentos com mais de 3.800 pais, além de 10 entrevistas aprofundadas. Descobrimos que os pais tendem a escolher alimentos não saudáveis para si mesmos depois de escolher uma refeição saudável para seus filhos pequenos.

Isso acontece porque os pais não têm certeza de que seus filhos comerão seus pratos saudáveis. Por isso, eles usam sua própria refeição como apoio e alternativa para compartilhar, a fim de garantir que seus filhos comam pelo menos alguma coisa nas refeições.

Essa dinâmica não é ideal. Ela faz com que os pais comam alimentos não saudáveis, as crianças também podem acabar comendo de forma não saudável se comerem principalmente do prato dos pais. Além disso, não é um bom exemplo de alimentação saudável.

Como, então, mudar essa dinâmica?

Depois de testarmos várias intervenções, uma se destacou como particularmente simples e eficaz: incentivar os pais a pensar em suas refeições como suas próprias, em vez de opções de reserva para seus filhos.

Fizemos uma parceria com uma escola que estava interessada em promover uma alimentação mais saudável entre as crianças. Foi oferecido aos pais associados à escola um jantar familiar gratuito. Primeiro, os pais escolheram uma refeição para seus filhos em um cardápio infantil saudável. Em seguida, escolheram uma refeição para si mesmos em um cardápio que continha uma mistura de opções saudáveis e não saudáveis.

Mas tinha uma diferença: metade dos pais - designados aleatoriamente - viu um cardápio que os levou a pensar na própria refeição como ?para você e somente você!?. A outra metade não viu essa solicitação adicional para pensar em sua própria refeição como sendo apenas para eles.

Essa intervenção foi bem-sucedida: ao incentivar os pais a pensar em sua própria refeição, cerca de um terço deles ficou mais propenso a escolher a opção saudável para si.

Nossas descobertas sugerem que os formuladores de políticas e as escolas talvez queiram considerar o papel que os pais - e suas escolhas alimentares - desempenham nos esforços para incentivar uma alimentação saudável entre as crianças. Quanto aos pais, sugerimos que deixem de lado o plano reserva e se certifiquem de que eles e seus filhos estejam se alimentando de forma nutritiva.

*Kelley Gullo Wight, professor assistente de Marketing, da Universidade de Indiana e Peggy Liu, Ben L. Fryrear, líder de Marketing e professor assistente de administração e negócios da Universidade de Pittsburgh

