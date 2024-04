Marquinhos alcança marca de 435 jogos pelo PSG e iguala recorde do clube

O zagueiro brasileiro Marquinhos alcançou a marca de 435 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain, ao entrar em campo neste sábado (6) contra o Clermont, pelo Campeonato Francês, e igualou o recorde de Jean-Marc Pilorget, que defendeu o clube nos anos 1970 e 1980.

Fora durante várias semanas devido a uma lesão no tendão de Aquiles, Marquinhos pode se isolar como jogador com mais partidas pelo PSG na próxima quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Barcelona no jogo de ida das quartas de final na Liga dos Campeões.

O brasileiro, de 29 anos, chegou ao clube parisiense em julho de 2013 e rapidamente se tornou uma peça importante no projeto da "era QSI" (Qatar Sports Investiments), proprietário do PSG desde 2011.

Ídolo no Parque dos Príncipes, Marquinhos tem contrato com o clube até 2028.

"É um grande orgulho ver um garoto como Marquinhos, com as semelhanças que ele tem com o jogador que eu fui, bater este recorde", declarou à AFP Pilorget, que também foi zagueiro e fez parte do elenco que conquistou o primeiro título do PSG no Campeonato Francês, em 1986.

