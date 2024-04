Mixer, processador ou liquidificador: qual a melhor opção para sua cozinha?

Quem tem cozinha pequena sabe que não dá para comprar e guardar todos os eletrodomésticos e apetrechos incríveis que encontramos à venda - é preciso considerar nossas principais necessidades, escolher bem e, sempre que possível, dar preferência para aparelhos com funções variadas. Entre aqueles que oferecem mais de uma possibilidade de uso no dia a dia estão os liquidificadores, mixers e processadores.

Para ajudar você a avaliar vantagens e desvantagens de cada um, apresentamos a seguir as principais características desses eletrodomésticos e algumas sugestões de produtos, disponíveis em uma faixa ampla de preços.

Liquidificador

Presente em muitas casas brasileiras, o liquidificador pode ser usado para triturar, misturar e liquidificar os alimentos. É indicado para preparar sucos, smoothies e vitaminas, assim como sopas, molhos e algumas receitas de massa (tortas e bolos, por exemplo). Dependendo do modelo e da sua necessidade, o preço pode ser vantajoso em comparação ao de um multiprocessador.

Já na parte das desvantagens, o copo é a principal: normalmente feito de plástico, pode absorver o cheiro de alguns ingredientes. Alguns não podem ser usados para triturar gelo ou alimentos duros, pelo risco de danificar o acessório.

Potência de 1.400W;

Vem com jarra com capacidade de 3,2 litros, que tem tampa medidora de 100 ml;

Tem 15 velocidades mais a função pulsar;

Cor preta.

Modelo com 1.000W de potência;

12 velocidades e funções pulsar e de autolimpeza;

Jarra com capacidade para 3 litros, com acessório para coar sementes e bagaço e tampa com medidor de 40 ml;

Base antiderrapante;

Disponível nas cores vermelho e preto (o preço pode variar de acordo com a cor).

550W de potência;

de potência; Com copo de 1,9 litro;

Possui duas velocidades mais a função pulsar, que mistura de forma rápida alimentos pastosos;

Tem função autolimpeza;

Base antiderrapante;

Disponível nas cores preto e vermelho (o preço pode variar de acordo com a cor).

Mixer

A grande vantagem do mixer é sua praticidade. Possui as mesmas funções do liquidificador: tritura e mistura os alimentos mantendo sua textura, porém sua limpeza é mais simples. Compacto, ocupa menos espaço no armazenamento e pode ser usado diretamente dentro dos recipientes, como panelas e jarras, mesmo durante o cozimento.

A desvantagem maior está na limitação: tanto na potência do motor quanto na quantidade de alimentos que vão ser triturados, em relação ao oferecido por um liquidificador ou um processador.

Indicado para misturar líquidos em preparações pequenas, como bebidas quentes (espuma de leite, chocolate, capuccino etc.) e molhos;

etc.) e molhos; Sem fio, funciona com 2 pilhas AAA (não inclusas);

É compacto, com 16 cm de tamanho;

Feito em aço inoxidável;

Haste removível.

Kit com acessórios para moer, triturar, processar e picar diversos alimentos;

Tem potência de 250W e função turbo;

As lâminas em aço inox trituram também itens mais duros, de acordo com o fabricante;

Possui copo medidor com tampa e capacidade de 700 ml;

Disponível nas cores branco e vermelho (o preço pode variar de acordo com a cor).

Inclui miniprocessador, copo medidor com capacidade de 700 ml e batedor de claras em neve;

Possui duas velocidades (normal e turbo) e quatro lâminas;

Haste em aço inox desmontável, para facilitar a limpeza;

Potência de 600W.

Processador

O processador tem como principal vantagem a variedade de cortes, pois possui lâminas intercambiáveis, usadas de acordo com o tipo de alimento. Ele pode moer, ralar e fatiar, até mesmo itens mais rígidos, como queijo e congelados. Alguns modelos oferecem a opção de bater massa de bolo e de pão.

No entanto, o processador deixa os alimentos um pouco mais densos do que o liquidificador. É maior e mais pesado, o que pode ser uma desvantagem para quem tem pouco espaço na cozinha.

Processa, bate, liquidifica, pica e tritura;

Potência de 600W;

Jarra do processador com 1,2 litro de capacidade e do liquidificador, com 2,2 litros;

Lâminas de aço inox;

Com base antiderrapante que confere mais estabilidade, segundo o fabricante.

Liquidifica, fatia, rala, tritura e pica diversos alimentos;

Pode ser usado para sovar massas, segundo o fabricante;

Com 600W de potência, tem duas velocidades mais a função pulsar;

Vem com copo de 1,5 litro.

Pode ser usado para triturar alho, temperos em geral, vegetais, sementes e carne, em pequenas porções;

Tem capacidade de 250 ml;

Possui três lâminas em aço inox;

Elétrico e bivolt;

Funciona via carregamento por cabo USB.

