Irã diz que membro sênior Estado Islâmico e outros foram presos

(Reuters) - A polícia iraniana anunciou neste sábado a prisão de um importante agente do Estado Islâmico (ISIS) e de dois outros membros do grupo acusados ​​de planejar um ataque suicida durante as celebrações da próxima semana que marcam o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã.

A polícia disse que Mohammad Zaker, conhecido como "Ramesh", e os outros dois foram presos em Karaj, a oeste da capital Teerã, após confrontos, segundo a mídia iraniana. Outras oito pessoas que acompanhavam os homens também foram detidas, disseram.

O Estado Islâmico, que nutre um forte ódio pela seita xiita dominante no Irã, assumiu a responsabilidade por duas explosões no Irã em janeiro, que mataram quase 100 pessoas e feriram dezenas em um memorial que marcava o quarto aniversário do assassinato do comandante Qassem Soleimani no Iraque, em 2020, por um drone dos EUA.

O Irã prendeu 35 pessoas em janeiro, incluindo um comandante da divisão ISIS-Khorasan (ISIS-K) do Estado Islâmico baseada no Afeganistão, que disse estar ligado aos dois atentados de 3 de janeiro na cidade de Kerman, no sudeste do país.

Em 22 de março, no ataque mais mortífero na Rússia em 20 anos, homens armados abriram fogo com armas automáticas em uma sala de concertos perto de Moscou, matando pelo menos 144 pessoas num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.

Fontes de inteligência dos EUA disseram que o ISIS-K realizou os ataques de 3 de janeiro no Irã e os tiroteios de 22 de março em Moscou.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o Irã alertou a Rússia sobre a possibilidade de um grande ataque no país.

Em 2022, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por um ataque a um santuário xiita no Irã que matou 15 pessoas. Os ataques anteriores reivindicados pelo Estado Islâmico incluem dois atentados à bomba em 2017 que tiveram como alvo o Parlamento do Irã e o túmulo do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

O Estado Islâmico já ocupou grandes áreas do Iraque e da Síria, impondo um reinado de terror e inspirando ataques de lobos solitários nos países ocidentais.