Grécia controla incêndios florestais em Creta, mas autoridades continuam em alerta

ATENAS (Reuters) -A Grécia controlou neste sábado um incêndio florestal na ilha de Creta que forçou dezenas de pessoas a fugir de suas casas, disse o corpo de bombeiros, embora as autoridades permaneçam em alerta devido aos ventos fortes.

O incêndio que eclodiu no início do dia espalhou-se pelas encostas da floresta montanhosa a leste da cidade costeira de Ierapetra.

As autoridades ordenaram a saída preventiva das áreas de Achlia, Galini, Agia Fotia e Mavros Kolimpos, à medida que o incêndio se aproximava de algumas casas.

"O incêndio diminuiu significativamente após os esforços de centenas de bombeiros", disse um oficial dos bombeiros à Reuters. "Foi o primeiro grande problema perto de uma área residencial este ano."

Os cientistas temem que a estação possa ser prejudicial, dado que a Grécia acaba de ter o inverno mais quente de que há registro, deixando grande parte da terra quente e seca.

No início do dia, um bombeiro e um residente local foram levados ao hospital com ferimentos leves. Cerca de 150 bombeiros combateram o incêndio florestal no terreno, auxiliados por três helicópteros.

O Ministério da Proteção Civil colocou as autoridades em alerta devido aos fortes ventos esperados para os próximos dias e após o início de dezenas de pequenos incêndios florestais neste sábado.

Os incêndios florestais são comuns na nação mediterrânea. No ano passado, um incêndio florestal que durou 11 dias no nordeste da Grécia destruiu uma área maior que a cidade de Nova York e matou 20 pessoas.

(Reportagem de Lefteris Papadimas)