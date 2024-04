'Leve e de rápida absorção': hidratante Bepantol faz sucesso e custa R$ 30

Se você está em busca de um hidratante confiável para revitalizar sua pele, uma opção tradicional que faz bastante sucesso na Amazon, parceira do UOL, é o Hidratante Intenso Toque Seco, da marca Bepantol Derma. Recomendado para todo tipo de pele, ele teve mais de quatro mil compras só no mês passado.

Entre as principais vantagens apontadas pelos consumidores, está o fato de o creme ser leve e hidratar sem deixar a pele oleosa. Confira a seguir mais características do produto, além de avaliações de quem já o utilizou.

O que esse hidratante tem de bom?

Hidrata intensamente, além de acalmar, restaurar e uniformizar o tom da pele seca ou normal, de acordo com o fabricante;

Possui alta concentração de Pro-Vitamina B5 (dexpantenol) e lanolina na fórmula, substâncias que aumentam o poder de hidratação;

É livre de conservantes e fragrância;

Com toque seco, pode ser usado em qualquer hora do dia em áreas que precisam de rápida absorção, como o rosto antes de maquiagem, higiene das mãos, pós-sol, cutícula, pés;

Também age como pomada, acalmando e restaurando a pele seca;

Recomendado para todo tipo de pele.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o hidratante tem nota 4,8 (sendo 5 a máxima) e mais de 16 mil avaliações. Veja algumas opiniões.

Vale muito a pena para peles oleosas. Fica perfeito. Principalmente em período de inverno que ela fica muito exposta e ressecada. Lopes23

Um produto muito bom, sem cheiro, leve, deixa sequinha a pele e, ao mesmo tempo, hidratada. Não pode faltar nos cuidados diários. Fabi

Bem sequinho, tem a vantagem de não ser grudento. Absorve fácil, legal de usar em olheiras e lábios antes de maquiar. Juliana R.

Produto leve e de rápida absorção, não tem cheiro, não deixa a pele esbranquiçada nem oleosa. Sensação de pele sequinha e fresca. Já uso tem um ano e não causa espinha. Cabe no bolso e rende, aprovado. Silo

Pontos de atenção

Alguns compradores consideram o produto fraco, outros acham que ele é difícil de espalhar.

Extremamente fraco, chega a ser aguado. Inconsistente com a descrição (hidratante intenso). Não hidrata, por exemplo, joelhos e cotovelos após o autobronzeador. Não hidrata os lábios, não funciona. Nas mãos também, não. Amazon Customer

Péssimo no que se propõe. Por ser toque seco, deveria, no mínimo, propor uma espalhabilidade decente, mas não faz. Não recomendo. Thais Mattei

Não funcionou para mim. Minha pele é mista, e ele não deixou mais oleoso, porém no quesito da hidratação em si deixou muito a desejar. Você sente os poros bem dilatados e ásperos, diferente de outros hidratantes, e demora para secar. A pele ainda fica um pouco pegajosa. Fora o cheiro que é muito forte de produtos químicos. Gabrielly DC

Primeira vez que usei e não gostei... É muito fraco e não hidrata. Prefiro o produto original. Sil Gon

