'Faz hambúrguer, ovo e panqueca': frigideira com 4 divisões é hit no TikTok

Quer fritar ou grelhar alimentos diferentes sem ter que pilotar várias bocas de fogão ao mesmo tempo? Este 'achadinho' que garimpamos permite que você faça quatro preparações de uma vez, sem misturá-las. A frigideira da marca Multiflon, está à venda por cerca de R$ 47 na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL.

Antiaderente e para ser usada em fogões elétricos, a gás ou de indução, a frigideira se tornou queridinha na internet: registrou mais de 50 compras só no mês passado. Veja como o produto funciona e opiniões de quem comprou:

O que essa frigideira tem de especial?

É dividida em quatro espaços, permitindo que você frite ou grelhe alimentos diferentes ao mesmo tempo;

Pode ser usada para preparar ovos, hambúrguer, frango e legumes, entre outros;

Funciona em fogões elétricos, a gás ou de indução;

Antiaderente, não deixa os alimentos grudarem;

Fácil de limpar.

O que diz quem comprou?

A frigideira da Multiflon conta com mais de 1,5 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de 5). Veja comentários de quem já comprou.

Muito prática. Permite fritar 4 ovos de uma vez, sem gordura e no formato perfeito! Wagner Paulo Martins

Design em 4 perfeito para fazer hambúrguer, ovo e panquequinhas. Mariele

A frigideira é ótima para fazer quatro ovos rapidamente, com muito sabor e sem sujeira, pois não aderem. É muito fácil de limpar, me surpreendi com a qualidade e o custo-benefício. Cassio Fernandes

Excelente produto, pois aqui em casa somos quatro, e, assim, posso fazer ovos para todos de uma vez só. De fácil limpeza e grande durabilidade. Leandro Costa Lima Verde

Pontos de atenção

A principal reclamação sobre o produto diz respeito a sua antiaderência.

Fiz o recomendado pelo fabricante antes do primeiro uso e TODOS os ovos que fiz nessa frigideira agarraram. Mesmo com qualquer tipo de gordura o ovo gruda. Teflon de péssima qualidade. Rodrigo

Gruda tudo! Tem que colocar muito óleo. Ainda é superfina e frágil. Daniele

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).