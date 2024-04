EUA e China concordam em manter diálogo sobre 'crescimento econômico equilibrado'

Os Estados Unidos e a China concordaram em manter discussões sobre um "crescimento econômico equilibrado", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado, após dois dias de diálogos entre a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e seu homólogo chinês, He Lifeng, em Guangzhou.

As conversas previstas são uma nova tentativa de estabilizar as relações tensas entre as duas maiores economias do mundo, na sequência de uma reunião entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping em novembro.

"Estas conversas facilitarão uma discussão sobre os desequilíbrios macroeconômicos (...) e tenho a intenção de aproveitar esta oportunidade para defender condições de igualdade para os trabalhadores e as empresas americanas", afirmou Yellen no sábado.

Sua visita à China, a segunda em um ano, ocorre no momento em que Washington e Pequim entram em conflito sobre diversas questões, como o acesso à tecnologia de ponta, o futuro de Taiwan ou a rede social TikTok.

A secretária do Tesouro americano também alertou para "consequências significativas" caso as empresas chinesas ajudem a Rússia, cuja invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 não foi condenada por Pequim.

"A secretária Yellen enfatizou que as empresas, incluindo as da República Popular da China, não devem fornecer apoio material à guerra da Rússia contra a Ucrânia, à indústria de defesa russa" e ameaçou com "consequências significativas" caso o façam, declarou o Tesouro dos EUA em comunicado.

bys/meb/pc/yr

© Agence France-Presse