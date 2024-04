Dois aviões colidem no solo no aeroporto de Heathrow

LONDRES (Reuters) - A ponta da asa de um jato vazio da Virgin Atlantic colidiu com um avião da British Airways parado enquanto era rebocado no aeroporto de Heathrow, em Londres, neste sábado, disseram as companhias aéreas.

O Heathrow, o aeroporto mais movimentado do Reino Unido, disse que nenhum passageiro ficou ferido e não previu qualquer impacto contínuo nas operações do aeroporto.

“Nossa aeronave está sendo avaliada por nossas equipes de engenharia e fornecemos uma aeronave alternativa para limitar o impacto sobre nossos clientes”, afirmou a British Airways em comunicado.

A Virgin Atlantic disse que seu Boeing 787-9 vazio havia acabado de completar um voo e estava sendo rebocado para outra parte do campo de aviação quando o incidente aconteceu no Terminal 3.

“Iniciamos uma investigação completa e minuciosa e nossas equipes de engenharia estão realizando verificações de manutenção na aeronave, que por enquanto foi retirada de serviço”, disse um porta-voz da Virgin Atlantic.

A companhia aérea disse que não haveria interrupção em seu programa de voo no sábado.

O Heathrow disse que estava trabalhando com os serviços de emergência e as duas companhias aéreas em resposta ao incidente.

(Reportagem de Farouq Suleiman)