Corpo de vítima de queda de ponte em Baltimore é recuperado

Mergulhadores recuperaram o corpo de mais uma vítima da queda da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos.

A estrutura desabou após a colisão de um navio cargueiro no fim de março, deixando seis mortos, dos quais três cadáveres continuam debaixo d'água.

O último corpo recuperado é do hondurenho Maynor Yasir Suazo-Sandoval, de 38 anos, que trabalhava em uma operação tapa-buracos na ponte no momento do colapso.

Os outros desaparecidos também são operários originários da América Central.