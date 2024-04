Contramão liberada? Caminhões estacionados geram caos e dúvidas no trânsito

Ruas congestionadas e mãos interrompidas em vias de dois sentidos são problemas que os motoristas têm que enfrentar no dia a dia devido a obras cada vez mais constantes, no processo de verticalização de alguns bairros que impacta o trânsito pelas ruas e avenidas. Isso faz surgir a dúvida: os caminhões utilizados nas edificações podem estacionar na contramão ou cometer outras irregularidades?

O que aconteceu

Basta andar um pouco pelas vias da zona oeste de São Paulo para ver exemplos, flagrados pela reportagem do UOL Carros, em que caminhões que bombeiam o concreto das betoneiras - chamados de concretagem-bomba - estão estacionados na contramão.

Segundo fiscal da própria CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) consultado pela reportagem, na prática, tais veículos são vistos como exceções pela fiscalização, uma vez que precisam ser usados na melhor posição possível para permitir o bombeamento.

Em uma das imagens feitas pela reportagem, um caminhão concretagem-bomba é o único que está estacionado na contramão. Ocupando uma faixa de uma das vias mais importantes de São Paulo, a avenida Doutor Arnaldo, o modelo contrasta com as betoneiras, essas sim estacionadas no sentido da via. Uma picape Volkswagen Saveiro da CET passa ao lado e não ocorre autuação.

No caso dos de concretagem, não atuamos, mas olhamos as permissões dos demais para, se for o caso, anotar a infração Profissional da CET, que preferiu não ser identificado

Como funciona a lei

Estacionar na contramão é previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como uma infração média, passível de multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

"No caso dos demais, estacionar na contramão vai gerar uma autuação", adianta o fiscal da CET. "Tenho aqui em mãos as permissões da área para verificar". Foi um dos casos que encontramos no bairro paulistano da Pompeia, no qual um antigo modelo Mercedes-Benz fazia apenas a descarga de alguns materiais.

"Esse caminhão é uma bomba que faz o bombeamento do concreto da betoneira para a obra que será concretada. Ele é encarado como maquinário, ele não está na contramão porque fez algo errado", explica o motorista de caminhão Alessandro Vieira.

"Ele tem a autorização para isso. Fora isso, é um caminhão normal. Se ele estiver em deslocamento, ele não pode. Do contrário, seria complicado. Se ele colocasse o caminhão no fluxo contrário da via, todas as betoneiras teriam que ficar ao contrário".

UOL Carros entrou em contato com a assessoria de imprensa da CET. Nas regras enviadas, há as exceções de horário de restrição de rodagem para caminhões, incluindo veículos betoneiras e de bomba de concretagem. Na maioria das vias paulistas, há uma liberação de tráfego entre as 5h da manhã e 16h.

