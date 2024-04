Bilionário na lista da Forbes, dono da Shopee fez fortuna com game famoso

Forrest Li, dono da Shopee, é um dos maiores bilionários do mundo. Ele apareceu na última lista da Forbes com uma fortuna avaliada em US$ 3,6 bilhões (R$ 18 bilhões). O mesmo acontece com Gang Ye, cofundador do grupo que controla a empresa e diretor de operações. Sua fortuna é de US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bilhões).

O que poucos sabem, porém, é que um game também está por trás de tanto dinheiro.

De onde vem a fortuna

Não foi necessariamente a Shopee que fez deles bilionários. Eles são fundadores da Sea, empresa que criou a loja de e-commerce. Além das vendas, ela também é responsável por outros sucessos como o jogo Free Fire.

Foi justamente o game que fez com que eles alcançassem pela primeira vez a lista da Forbes, em 2020, com US$ 1,9 bilhão (R$ 9,5 bilhões).

Em 2017, o game do gênero battle royale esteve entre os cinco jogos mais baixados nas lojas da Apple e do Google, acumulando uma receita de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) desde o lançamento.

Foi também nesse ano que os dois listaram a Sea na Bolsa de Valores de Nova York. Assim, seu valor de mercado triplicou. No ano de seu IPO, a empresa alcançou um marco histórico, com lucro de US$ 423 milhões (R$ 2 bilhões), no quarto trimestre de 2022.

Dentre seus principais apoiadores, a Sea tem a chinesa Tencent, uma das empresas de mídia mais lucrativas do mundo e dona de franquias como League of Legends. O grupo ainda mantém serviços de bancos digitais em Singapura, Indonésia e Filipinas.

Fanático por futebol, Li ainda se tornou presidente do Lion City Sailors, um time que disputa a primeira divisão do Campeonato de Singapura.