Com ajuda de cão farejador, PF encontra fuzil em carro usado por fugitivos

Do UOL, em São Paulo

A PF (Polícia Federal) e a Guarda Municipal de Marabá (PA) encontraram neste sábado (6) um fuzil, dois carregadores e 55 munições em um dos carros usados pelos fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN).

O que aconteceu

O material foi localizado por um cão farejador da Guarda Municipal, segundo a PF. Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Tatu ou de Deisinho, foram presos na quinta (4), numa ponte sobre o rio Tocantins, numa rodovia perto de Marabá, a cerca de 1.600 km do presídio.

A PF já havia apreendido um fuzil AR-15, dois carregadores de munições cheios e oito celulares com os fugitivos. Segundo os investigadores, eles planejavam deixar o Pará quando foram capturados.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os fugitivos "estavam num comboio do crime". A dupla integra Comando Vermelho do Acre e estava viajando em carros separados escoltados por outro veículo. Mais quatro pessoas foram presas com eles.

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) foram recapturados pela PRF Imagem: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Rogério e Deibson fugiram do presídio de Mossoró no dia 14 de fevereiro e foram recapturados depois de 50 dias. A operação de buscas mobilizou 500 agentes de segurança organizados pelo Ministério da Justiça numa força-tarefa.