Cedae retoma abastecimento de água em cidades do RJ após isolar poluente

A Cedae, companhia de água e saneamento do Rio de Janeiro, informou ter isolado um poluente e retomou a operação no sistema Imunana-Laranjal, que abastece quatro cidades.

O que aconteceu

Companhia disse que sistema voltou a captar e tratar água às 22h42 de ontem (5). A operação havia sido interrompida na manhã de quarta-feira (3), após a identificação da substância química tolueno no canal de Imunana, onde é feita a captação de água.

O problema atingiu cerca de 2 milhões de pessoas. O Sistema Imunana-Laranjal é responsável pelo abastecimento em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e na Ilha de Paquetá, na capital.

Governador disse que água tratada deve começar a chegar às torneiras na manhã de hoje. Em publicação no X (antigo Twitter), Cláudio Castro (PL) disse que a operação só foi liberada depois de "criteriosos testes que garantem a qualidade da água".

O tolueno é produzido na fabricação de gasolina. A substância é utilizada como matéria-prima de solventes orgânicos em colas e tintas, além de estar presente na borracha; colas e adesivos para ajudar a secar, dissolver e diluir outras substâncias; diluentes de tinta; limpadores de pincéis, esmaltes e removedores de manchas.

Força-tarefa foi realizada para isolar e fazer a sucção do composto químico na região onde é feita a captação de água. Até o fim do dia de ontem, já haviam sido retirados 160 mil litros de água com o produto dos canais às margens do Rio Guapiaçu, em Guapimirim, segundo a Cedae.

Uma investigação policial foi aberta por crime ambiental. Segundo o secretário do Ambiente e Sustentabilidade do estado, Bernardo Rossi, a multa para os responsáveis pode chegar a R$ 50 milhões.