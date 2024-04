Campanha de Biden arrecada mais de US$90 mi em março e US$187 mi no 1º tri de 2024 

Por Stephanie Kelly

(Reuters) - A campanha de reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou neste sábado que arrecadou mais de 187 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, quase dobrando o que havia acumulado durante o trimestre anterior.

Apenas em março, quando Biden selou a indicação do Partido Democrata, a campanha arrecadou mais de 90 milhões de dólares, após 53 milhões no mês anterior. A equipe também relatou 192 milhões de dólares de dinheiro em caixa, o que, segundo ela, é mais do que qualquer candidato democrata teve neste momento do ciclo eleitoral na história.

A campanha de Biden tem arrecadado mais dinheiro antes da eleição de novembro do que seu adversário republicano, Donald Trump. As análises atribuem isso ao status de incumbente de Biden e ao apoio de antecessores democratas.

Em março, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton se juntaram a Biden em um badalado evento de arrecadação de fundos em Nova York que, de acordo com os organizadores, levantou mais de 25 milhões de dólares.

A campanha afirmou que os fundos anunciados neste sábado vieram por todas as fontes de arrecadação, que no passado incluíram a campanha de Biden, o Comitê Nacional Democrata e comitês conjuntos de arrecadação.

No primeiro trimestre, 96% das doações foram de menos de 200 dólares, com mais 1,1 milhão de doadores fazendo mais de 1,9 milhão de contribuições, disse a campanha.

Ainda acrescentou que tinha mais de 210.000 doadores fixos, mais que o dobro do que neste ponto durante o ciclo de 2020, no qual Biden venceu Trump.

A campanha está embarcando em um esforço de mídia de seis semanas de 30 milhões de dólares em Estados cruciais para a eleição de novembro, incluindo anúncios direcionados a eleitores latinos, negros, asiáticos-americanos e das ilhas do Pacífico, além de apoiadores de Nikki Haley que desistiu do seu improvável desafio a Trump pela indicação do Partido Republicano.

Biden visitou todos os Estados cruciais em menos de 20 dias e representantes da campanha realizaram 69 evento em março, segundo a campanha.