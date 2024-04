Ativista ambiental sueca Greta Thunberg é presa durante protesto climático na Holanda

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi presa pela polícia neste sábado (6) durante um grande protesto climático em Haia, na Holanda. Ela participava de uma manifestação organizada pelo grupo ambiental Extinction Rebellion contra os subsídios aos combustíveis fósseis.

Greta Thunberg foi colocada em um ônibus pela polícia local com outros manifestantes que estavam tentando bloquear a rodovia A12 que leva a Haia. Essa estrada foi bloqueada várias vezes nos últimos meses por meses por ativistas que pedem o fim de todos os subsídios aos combustíveis fósseis.

Durante as manifestações anteriores, a polícia levou os ativistas para outra parte da cidade, onde foram liberados sem acusação. A polícia local não quis comentar a prisão de Thunberg.

Greta Thunberg e outros manifestantes estavam esperando em um ônibus enquanto a polícia continuava a fazer prisões, de acordo com um correspondente da agência AFP no local.

Ela havia se juntado a várias centenas de manifestantes que partiram do centro da cidade de Haia em direção a um campo próximo à rodovia A12, que liga Haia a Utrecht.

A A12, uma das principais artérias de circulação da cidade, já foi palco de várias ações organizadas pelo grupo Extinction Rebellion (XR). Em várias ocasiões, os ativistas bloquearam o tráfego antes de serem desalojados por canhões de água.

Violência "poderia ser usada"

Neste sábado, no entanto, dezenas de policiais impediram os manifestantes de acessar a rodovia, alertando que "a violência poderia ser usada" se os ativistas tentassem chegar à A12.

Carregando bandeiras marcadas com XR e cartazes com os dizeres "Parem os subsídios aos combustíveis agora!" e "O planeta está morrendo!", os manifestantes foram então detidos em um tenso impasse com a polícia, que havia montado um bloqueio na estrada.

Alguns manifestantes, incluindo Greta Thunberg, encontraram outra rota e conseguiram bloquear uma estrada principal perto da rodovia.

A ativista sueca havia se juntado ao grupo no início da manifestação e estava cantando quando os manifestantes foram impedidos de avançar pela polícia.

"Estado de emergência global"

"É importante nos manifestarmos hoje porque estamos vivendo em um estado de emergência global", disse ela antes de ser presa quando a polícia bloqueou os manifestantes.

"Devemos fazer tudo o que pudermos para evitar a crise e salvar vidas humanas", disse ela. Perguntada se estava preocupada com a ação da polícia e com uma possível prisão, ela respondeu: "Por que eu deveria estar?"

A manifestação foi parte das ações da Extinction Rebellion para pressionar o governo holandês antes de um debate planejado sobre os subsídios aos combustíveis fósseis em junho, disse a organização.

Apesar do apoio da maioria no Parlamento e da ampla aprovação do público, os planos para reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis "não serão implementados até 2030 ou mesmo 2035", lamentou a Extinction Rebellion.

"O governo está agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo, enquanto a crise está aqui", escreveu o grupo em uma mensagem publicada na rede social X, antigo Twitter.

(Com AFP)