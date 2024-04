Athletic Bilbao bate Mallorca nos pênaltis e é campeão da Copa do Rei

O Athletic de Bilbao conquistou a Copa do Rei pela 24ª vez em sua história neste sábado (6), ao bater o Mallorca nos pênaltis por 4-2, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O Mallorca abriu o placar em um belo chute de Dani Rodriguez (21'), mas Oihan Sancet deixou tudo igual no início da segunda etapa (50').

Na decisão por pênaltis, o Athletic teve 100% de aproveitamento, enquanto Manuel Morlanes e Nemanja Radonjic desperdiçaram suas cobranças pelo Mallorca.

Segundo maior vencedor da Copa do Rei, o time de Bilbao voltou a levantar o troféu depois de 40 anos, enquanto o Mallorca buscava seu segundo título na competição, depois de vencer em 2003 o Recreativo de Huelva.

- Mallorca começa melhor -

Com os torcedores do Athletic em maioria no estádio de La Cartuja, o time do técnico Ernesto Valverde teve mais posse de bola, mas sem precisão até acordar depois do intervalo.

Íñigo Ruiz de Galarreta experimentou de longe e o goleiro Dominik Greif desviou para escanteio (16').

O Mallorca respondeu após um erro de Nico Williams, que deixou a bola para que Vedat Muriqi bater e tirar tinta do travessão de Julen Agirrezabala (19').

Diante da falta de pontaria do Athletic, o Mallorca tinha um plano definido, organizado atrás para sair no contra-ataque aproveitando a velocidade de seus homens de frente.

E a estratégia funcionou quando Dani Rodríguez dominou na área e bateu colocado no ângulo para fazer 1 a 0.

O gol caiu como um balde de água fria sobre o time de Bilbao, que continuou sem conseguir encontrar espaços para marcar.

Guruzeta tentou a sorte arriscando de longe para Greif defender (31'). Perto do intervalo, Nico Williams, que teve um gol anulado por impedimento, teve outra boa chance, mas bateu na rede pelo lado de fora (45').

- Athletic acorda e empata -

No segundo tempo, o Athletic acordou e foi com tudo em busca do empate, embora tenha levado o primeiro susto quando Cyle Larin apareceu cara a cara e parou em Agirrezabala (46').

O time de Bilbao tomou as rédeas da partida, explorando as laterais com os irmãos Williams, apagados nos primeiros 45 minutos.

Em boa jogada pela esquerda, Nico Williams passou a bola para Sancet receber na área, ajeitar e bater com categoria para empatar.

O gol deu asas ao Athletic, que aumentou a pressão enquanto o Mallorca se fechava cada vez mais, ainda apostando em um contra-ataque levar perigo.

O Athletic foi acumulando chances, como as que tiveram Iñaki Williams (63') e Yuri Berchiche (78'). A mais perigosa foi em um chute frontal de Dani Vivian que Greif (90'+3) defendeu para mandar o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, Agirrezabala salvou o Athletic em uma cabeçada de Muriqi (114'), na última oportunidade clara antes da disputa de pênaltis.

"É incrível. Fizemos história. O time trabalhou. Os torcedores estão sempre conosco e merecem. Sonho com isso há muito tempo. No ano passado perdi duas chances muito claras de avançar para a final. Estou super feliz. É o clube da minha vida", disse o atacante Nico Williams, eleito o melhor jogador da partida.

"Era um sonho levantar a Copa e tentamos até o final. Temos que estar orgulhosos, embora não tenhamos consolo", lamentou o meia Dani Rodríguez, do Mallorca.

