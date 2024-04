Ataques russos matam oito pessoas em cidade da Ucrânia, dizem autoridades

(Reuters) - Dois ataques russos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, mataram oito civis e feriram pelo menos 10 na manhã deste sábado e à tarde, disseram autoridades regionais.

A polícia nacional da Ucrânia disse que o ataque foi lançado por drones, enquanto autoridades regionais disseram que as forças russas usaram mísseis e bombas. A polícia e as autoridades locais publicaram imagens de incêndios que eclodiram nas ruas da cidade e junto a edifícios.

"Nesta manhã, havia 6 mortos e 10 feridos como resultado do ataque noturno no distrito de Shevchenkivskyi", disse o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, no aplicativo de mensagens Telegram. Mais tarde, o número de mortos subiu para sete.

"O ataque atingiu áreas residenciais – pelo menos nove edifícios altos, três dormitórios, vários edifícios administrativos, uma loja, um posto de gasolina, um posto de gasolina e carros foram danificados", disse ele.

O ataque ocorreu pouco depois da meia-noite, segundo a imprensa.

"Durante a noite, a Rússia lançou outro ataque contra Kharkiv - a segunda maior cidade da Ucrânia - matando 6 civis, ferindo outros e danificando casas e escolas", disse a embaixadora dos EUA, Bridget A. Brink, na rede social X.

"Não há um segundo a perder para apoiar a luta da Ucrânia para defender o seu povo de ataques tão horríveis e não provocados", acrescentou.

Um novo ataque ocorreu neste sábado e Terekhov disse que pelo menos uma pessoa foi morta.

"Há informações sobre uma morte em consequência de um ataque a uma área residencial da cidade. Também há feridos", disse Terekhov no Telegram.

Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, tem sido um alvo frequente da Rússia, com ataques intensificados nas últimas semanas. Na quarta-feira, um ataque de drone à cidade matou quatro pessoas e danificou gravemente edifícios de apartamentos.

(Reportagem de Ron Popeski e Pavel Polityuk)