Arsenal e City vencem e botam pressão sobre o Liverpool no Inglês

O Liverpool vai pressionado a Old Trafford para enfrentar o Manchester United no domingo: Arsenal e Manchester City, seus dois concorrentes ao título do Campeonato Inglês, venceram seus jogos pela 32ª rodada neste sábado (6), contra Breighton (3 a 0) e Crystal Palace (4 a 2), respectivamente.

A vitória colocou os 'Gunners' provisoriamente na liderança com um ponto à frente dos 'Reds', que ficam na segunda posição levando a melhor no saldo de gols sobre os 'Citizens'.

Contra o Brighton, o Arsenal foi superior e mostrou seu espírito vencedor.

Bukayo Saka (33') abriu o placar cobrando pênalti sofrido pelo brasileiro Gabriel Jesus, Kai Havertz (62') ampliou aproveitando cruzamento do ítalo-brasileiro Jorginho e Leandro Trossard (86') fez o terceiro do time londrino em jogada de contra-ataque.

Sem vencer a Premier League desde 2004, o Arsenal parece decidido nesta temporada a lutar pelo título até o final.

"Estávamos bem conectados, concentrados, sabendo com clareza por onde atacar", analisou o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, em declarações ao canal Sky Sports.

"Eles [Brighton] são um adversário complicado, mas nós fomos incríveis", acrescentou Arteta.

Na próxima terça-feira, o Arsenal tem um grande desafio diante do Bayern de Munique, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium.

- De Bruyne decisivo -

O Manchester City também jogará no meio de semana pela Champions, contra o Real Madrid. E também chegará embalado por uma vitória, após bater o Crystal Palace por 4 a 2, mesmo com o técnico Pep Guardiola optando por poupar alguns jogadores.

Depois de sair atrás no placar, o City reagiu e conseguiu a virada marcando com Kevin de Bruyne (13' e 70'), Rico Lewis (47') e Erling Haaland (66'), que chegou ao seu 100º gol pelo time de Manchester depois de passar em branco nos últimos cinco jogos.

"Está sendo uma temporada atípica. Fiquei cinco meses fora, às vezes me sinto bem, em outras meu corpo precisa de tempo", declarou De Bruyne após a partida.

Além dos dois gols, o belga fez a assistência para Haaland marcar o terceiro dos 'Citizens' e parece estar de volta ao seu melhor nível depois de perder boa parte da temporada por problemas físicos.

Guardiola elogiou a atuação de De Bruyne: "Hoje nós vencemos por causa dele. Kevin ganhou o jogo com suas ações, seus gols, suas assistências, seu talento".

Na reta final, o Palace descontou com o gol do francês Odsonne Edouard (86').

Em outro jogo do dia, o Aston Villa, que fecha a zona de classificação para a próxima Champions, cedeu o empate em 3 a 3 com o Brentford depois de estar vencendo por dois gols de diferença.

Com este tropeço em casa, o Villa pode ser alcançado pelo Tottenham, que no domingo enfrenta o Nottingham Forest.

-- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horários de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Manchester City 2 - 4

Aston Villa - Brentford 3 - 3

Luton Town - Bournemouth 2 - 1

Fulham - Newcastle 0 - 1

Everton - Burnley 1 - 0

Wolverhampton - West Ham 1 - 2

Brighton - Arsenal 0 - 3

- Domingo:

(11h30) Manchester United - Liverpool

(13h30) Sheffield United - Chelsea

(14h00) Tottenham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 71 31 22 5 4 75 24 51

2. Liverpool 70 30 21 7 2 70 28 42

3. Manchester City 70 31 21 7 3 71 31 40

4. Aston Villa 60 32 18 6 8 66 49 17

5. Tottenham 57 30 17 6 7 62 44 18

6. Manchester United 48 30 15 3 12 43 44 -1

7. West Ham 48 32 13 9 10 52 56 -4

8. Newcastle 47 31 14 5 12 65 52 13

9. Chelsea 43 29 12 7 10 53 50 3

10. Brighton 43 31 11 10 10 51 49 2

11. Wolverhampton 42 31 12 6 13 44 49 -5

12. Bournemouth 41 31 11 8 12 45 55 -10

13. Fulham 39 32 11 6 15 47 51 -4

14. Crystal Palace 30 31 7 9 15 36 54 -18

15. Everton 29 31 9 8 14 32 42 -10

16. Brentford 29 32 7 8 17 45 58 -13

17. Nottingham 25 31 7 8 16 39 53 -14

18. Luton Town 25 32 6 7 19 45 65 -20

19. Burnley 19 32 4 7 21 32 67 -35

20. Sheffield United 15 30 3 6 21 28 80 -52

