Paraisópolis: Ação da Rota deixa um morto; PM usou bomba contra multidão

Uma ação de polícias da Rota deixou um suspeito morto na noite de ontem na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, e provocou protestos de moradores, dispersados por bombas de gás.

O que aconteceu

Homem que ainda não foi identificado foi baleado após reagir à abordagem dos policiais, disse a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a pasta, os policiais faziam patrulhamento quando receberam a informação de que uma moto havia sido roubada na região da comunidade.

Veículo foi encontrado junto a outra moto e os dois pilotos tentaram fugir, mas caíram. Ainda conforme a polícia, os dois correram e tentaram se esconder no estacionamento de um supermercado. Um deles foi encontrado no banheiro do estabelecimento e, ao ser abordado, teria apontado uma arma para a equipe policial, que atirou.

Homem foi socorrido pelo Samu ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. O outro conseguiu fugir.

De acordo com a SSP, as armas envolvidas na ação foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. As duas motos foram apresentadas no 89º DP. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado com apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A ação da Rota gerou protesto e tumulto na comunidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias viaturas da PM no local cercadas por vários moradores, que foram dispersados com bombas de gás. Questionada sobre isso, a pasta não se manifestou.