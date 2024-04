Zeekr: marca chinesa de elétricos chega em 2024 de olho em BMW e Porsche

Depois de BYD, GWM e Caoa Chery, mais uma marca chinesa de veículos vai estrear no mercado brasileiro. Trata-se da Zeekr, que começa a operar no país já no segundo semestre deste ano, inicialmente com dois modelos de automóvel 100% elétricos na intenção de concorrer com marcas premium, como as alemãs Audi, BMW, Mercedes-Benz e Porsche.

A reportagem do UOL teve o primeiro contato com um dos carros que a marca vai lançar, ainda estático, em evento realizado hoje (5) na capital paulista para a imprensa especializada. Estamos falando do crossover 001, que tem porte grande, mescla características de cupê e SUV e traz dados técnicos dignos de carros esportivos de alta performance.

Segundo executivos da Zeekr, a versão mais forte do 001 será comercializada no Brasil e é equipada com tração integral, um motor para cada eixo e rodas gigantes de 22 polegadas.

Zeekr 001 Imagem: Divulgação

Nessa configuração, a potência chega a 789 cv e a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 3,3 segundos. A suspensão é ativa e pneumática, com altura ajustável em relação ao solo.

Dependendo da versão, a autonomia do 001 pode chegar a cerca de 750 km, conforme a montadora oriental.

Zeekr 001 Imagem: Divulgação

A Zeekr também vai trazer ao país o SUV compacto X, com porte semelhante ao do BYD Yuan Plus e posicionado em uma faixa de preço abaixo do 0001 - a fabricante ainda não informa estimativa de valores nem da quantidade de concessionários no começo da operação local. Os pacotes de equipamentos e as versões para nosso mercado também serão definidos nos próximos meses.

Zeekr 001 Imagem: Divulgação

Segundo o site oficial da marca, o SUV Zeekr X tem até 428 cv de potência e, nessa configuração topo de linha, sai da imobilidade e atinge os 100 km/h em 3,8 segundos.

Zeekr 001 Imagem: Divulgação

Com uma carga completa das respectivas baterias, o alcance é de aproximadamente 450 km.

Os veículos virão importados e, segundo executivos da empresa, a implantação futura de uma fábrica no Brasil está em estudos.

Zeekr é novata com credenciais

Zeekr X Imagem: Divulgação

Embora tenha sido fundada há cerca de três anos, em 2021, a Zeekr está associada ou tem alguma relação com marcas conhecidas do setor automotivo mundial.

A montadora pertence ao grupo Geely, proprietário da sueca Volvo e da britânica Lotus - também detém importante participação acionária na Mercedes-Benz e na Aston Martin, além de ser dono da marca de carros elétricos compactos Smart, juntamente com a Mercedes, e da Lynk & Co.

Zeekr X Imagem: Divulgação

Os modelos 001 e X, aliás, são construídos sobre a plataforma modular SEA, também utilizada na fabricação do Volvo EX30, que acaba de ser lançado no Brasil.

Nesse primeiro contato, impressionaram o design do 001 e, principalmente, a qualidade do acabamento interno, repleto de materiais de alta qualidade, como camurça, couro e metais de diferentes texturas.

Como em modelos da norte-americana Tesla, o interior é minimalista e traz poucos botões: quase tudo é ajustado por meio da tela gigante da central multimídia e também por controles de voz, ainda em inglês - a Zeekr informa que vai acrescentar o idioma português do Brasil até o lançamento dos primeiros carros no mercado local. Chama a atenção o enorme teto solar panorâmico, que é fixo.

Zeekr X Imagem: Divulgação

A unidade exibida durante o evento também traz itens como ajustes elétricos nos assentos dianteiros e traseiros, conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, bancos dianteiros com massagem e sistema de som premium da Yamaha com 16 alto-falantes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.