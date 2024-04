Wall Street fecha em alta impulsionado pela boa saúde da economia dos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (5) após um relatório de empregos que indicou um mercado de trabalho saudável nos Estados Unidos em março.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,80%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,24%, e o amplo S&P 500 teve um aumento de 1,11%.

A economia dos Estados Unidos criou 303 mil empregos em março, segundo o Departamento do Trabalho, muito além dos 200 mil esperados pelo mercado. É o número mais alto desde maio de 2023.

"O mercado de trabalho continua forte e a economia americana segue criando empregos em um ritmo constante", resumiu em nota Rubeela Farooqi, analista da High Frequency Economics.

"O crescimento elevado do emprego e a queda na taxa de desemprego (de 3,9% para 3,8%) podem levar o Federal Reserve (Fed, banco central) a rever suas projeções de cortes de taxas (de juros) em 2024", acrescentou.

A perspectiva de taxas altas por mais tempo é teoricamente desfavorável para as ações, mas Wall Street se concentrou nos bons dados de emprego como positivos para a economia.

"Parte desse movimento é uma recuperação após a queda de quinta-feira", disse Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers. O especialista observa também um sinal de que o mercado "talvez pense que vale mais a pena se preocupar com a economia do que com quando as taxas de juros irão cair" este ano.

Ao mesmo tempo, "o Fed não precisa ver o mercado de trabalho caindo para começar a reduzir suas taxas", refletiu em nota Nancy Vanden Houten, analista da Oxford Economics.

"Eles serão guiados principalmente pela progressão dos salários e da inflação, que esperamos que vá se moderar nos próximos meses", acrescentou.

O otimismo do dia levou as gigantes de tecnologia a um movimento de alta, em particular Meta, Amazon e Nvidia.

Enquanto isso, graças à alta dos preços do petróleo para recordes em cinco meses, a ExxonMobil (+1,38%) atingiu nesta sexta-feira sua maior capitalização.

ConocoPhillips (+1,34%) e Occidental Petroleum (+2,40%) também subiram.

