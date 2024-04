Wall Street avança após dados de emprego

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street subiam nesta sexta-feira, depois que dados de emprego de março mais fortes do que o esperado apontaram para a resiliência do mercado de trabalho, embora isso signifique que o Federal Reserve não deve ter pressa em cortar as taxas de juros.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que a criação de empregos não agrícolas totalizou 303 mil vagas em março, em comparação com expectativas de 200 mil, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

A taxa de desemprego ficou em 3,8%, em comparação com expectativas de que permaneceria estável em 3,9%, enquanto os salários médios aumentaram 0,3% em uma base mensal, em linha com as estimativas.

"O ponto de dados significativo (...) são os ganhos médios por hora, que agora caíram para 4,1% ano a ano, que é o nível mais baixo desde junho de 2021", disse David Waddell, presidente-executivo e estrategista-chefe de investimentos da Waddell & Associates.

"Portanto, o relatório de emprego estava quente, mas é um relatório que mostra inflação arrefecendo, e é por isso que o mercado pode digeri-lo ... isso realmente não muda nada."

Os mercados monetários estão agora precificando cerca de 56% de chance de pelo menos um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed em junho, abaixo dos 60% anteriores à divulgação dos dados, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

O Dow Jones subia 100,47 pontos, ou 0,26%, a 38.697,45 pontos. O S&P 500 tinha alta de 30,06 pontos, ou 0,58%, a 5.177,27 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 134,41 pontos, ou 0,84%, a 16.183,49 pontos.