Ucrânia diz ter destruído seis aviões em ataque à base militar russa

A Ucrânia afirmou que destruiu seis aviões militares russos em um bombardeio contra uma base aérea da região russa de Rostov do Don, depois que Moscou informou ter neutralizado 53 drones ucranianos em seu território durante a noite.

O bombardeio contra o aeródromo de Morozovsk, em Rostov do Don, um região do sul fronteiriça com a Ucrânia, foi uma "operação especial" conjunta do serviço de segurança ucraniano (SBU) com o Exército, declarou uma fonte de segurança ucraniana à AFP.

A fonte não revelou como a operação foi realizada, mas a Rússia informou nesta sexta-feira uma série de ataques com drones contra várias regiões do país, entre elas Rostov do Don, durante a noite e a madrugada.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o Exército neutralizou 53 drones ucranianos em várias regiões russas, incluindo 44 aparelhos interceptados em Rostov do Don.

A cidade de Rostov do Don abriga o quartel general das tropas russas que combatem na Ucrânia, uma invasão contra a ex-república soviética que Moscou lançou em fevereiro de 2022.

Oito pessoas ficaram feridas ao meio-dia pela explosão de um artefato carregado em um dos drones abatidos, informou no Telegram, o governador de Rostov, Vasili Golubev.

Segundo a fonte ucraniana que informou sobre o ataque, na base de Morozovsk há bombardeiros que participam dos ataques contra o Exército ucraniano e contra as cidades próximas à linha de frente.

- "Operação de grande envergadura" -

"Foi uma operação de grande envergadura que reduzirá consideravelmente o potencial de combate dos russos", afirmou a fonte que acrescentou que "vinte" militares russos morreram ou ficaram feridos no local do ataque.

O Exército ucraniano iniciou nos últimos meses um aumento dos bombardeios contra o território russo, atacando instalações militares, mas também a indústria energética, e algumas ações atingiram alvos a centenas de quilômetros da fronteira.

As forças de Kiev tentam cortar as cadeias de abastecimento do Exército russo, que segue ocupando cerca de 20% do território ucraniano.

Essa estratégia não conseguiu frear os ataques russos, que se intensificaram na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e as autoridades locais reportaram nesta sexta que 15 localidades foram atacadas à noite.

Após mais de dois anos de conflito, os combates se concentram no Donbas, leste da Ucrânia, onde as autoridades russas de ocupação afirmam que avançam para Chasiv Yar, uma localidade a 10 quilômetros de Bakhmut, uma posição que a Rússia ocupa desde maio de 2023 após meses de uma árdua batalha.

O chefe da administração militar ucraniana da cidade, Sergiy Chaus, informou à AFP nesta sexta-feira que Chasiv Yar está sob "fogo constante" dos russos.

bur-cad/an/pc/meb/dd

© Agence France-Presse