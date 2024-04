Ucrânia admite combates perto de Chasiv Yar, mas nega que Rússia tenha chegado aos subúrbios

KIEV (Reuters) - O Exército da Ucrânia disse nesta sexta-feira que a situação no campo de batalha estava tensa perto da cidade de Chasiv Yar, no leste do país, mas negou os relatos vindos de Moscou de que as tropas russas haviam chegado aos subúrbios.

As forças Russas estão avançando no leste após capturar a cidade de Avdiivka, em fevereiro. A Ucrânia está tentando se defender, mas enfrenta escassez de artilharia à medida que a ajuda militar dos Estados Unidos continua paralisada no Congresso há meses.

A rápida captura de Chasiv Yar, uma cidade com uma população de 12.200 habitantes antes da guerra, situada a oeste da cidade de Bakhmut, em ruínas e ocupada pela Rússia, marcaria um revés terrível para Kiev e indicaria o crescente ímpeto russo no campo de batalha.

De acordo com a agência de notícias russa RIA, uma autoridade disse que as tropas russas entraram nos subúrbios da cidade, que Moscou vê como um importante ponto de parada para as tropas de Kiev.

Andriy Zadubinnyi, porta-voz do comando do leste da Ucrânia, disse que o relato é falso.

"A situação lá é muito difícil, a luta continua, mas eles (tropas russas) não estão lá", afirmou ele por telefone. "Não acreditem nos relatos russos."

Mais tarde, ele disse à Reuters que pretendia descrever a situação como "tensa" e não "muito difícil".

Na quinta-feira, o prefeito de Chasiv Yar, Serhii Chaus, descreveu a situação na cidade como a mais difícil desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala, há mais de dois anos, em comentários transmitidos pela emissora de TV ucraniana Espreso.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia pode planejar uma nova ofensiva contra a Ucrânia no final de maio ou em meados do ano, mas que Kiev tem um plano próprio.

Nas últimas semanas, a Rússia tem intensificado seus ataques aéreos de longo alcance contra a infraestrutura de energia ucraniana, causando interrupções em larga escala em partes do país.

Depois de tomar Avdiivka em fevereiro, as forças Russas têm tentado avançar lentamente, aproveitando os atrasos na ajuda militar ocidental para a Ucrânia.

(Por Reuters e Pavel Polityuk)