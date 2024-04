Tremor de magnitude 4,7 é registrado no interior do Maranhão

Do UOL, em São Paulo

Um tremor de magnitude 4,7 na Escala Ritcher foi registrado perto do município de Cururupu, no interior do Maranhão.

O que aconteceu

O abalo sísmico aconteceu às 23h46 de ontem. Os dados foram coletados pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês).

O tremor foi a 30 km de Cururupu, perto do Oceano Atlântico, a uma profundida de 360 km. Quanto mais profundo o terremoto, menos a população sente seus efeitos.

Não há relato de vítimas ou danos materiais no interior do Maranhão.

O maior tremor de terra no Brasil aconteceu em janeiro de 2024 no Norte. Uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas, registrou um tremor de magnitude 6,6, segundo o Serviço Geológico dos EUA.