Toyota RAV4 ganha versão híbrida plug-in no Brasil; veja preço e detalhes

A Toyota anunciou a chegada de uma nova versão do RAV4. Agora, o SUV também está disponível no Brasil em opção híbrida-plug-in, combinando um motor a combustão e dois elétricos, o que fornece 306 cv. O novo modelo chega ao mercado nacional neste mês de abril por R$ 399.990.

O carro

O Toyota RAV4 Plug-In Hybrid chega na versão XSE, "reforçando o compromisso com a eletrificação da marca no Brasil".

O modelo une o motor 2.5 litros a combustão, com 185 cv de potência, a dois motores elétricos - um na dianteira, com 182 cv, outro na traseira, com 54 cv. Combinados, eles entregam potência de 306 cv.

Com isso, o modelo o RAV4 vai de 0 a 100 km/h em seis segundos com sua transmissão CVT, e tem autonomia de 55 km no modo totalmente elétrico.

Imagem: Divulgação

Em termos de consumo, a marca promete alcançar uma média estimada de 35 km/l em ambientes urbanos e 30 km/l em estradas.

O carro possui quatro modos de condução: Normal, ECO, EV (elétrico) e Sport.

Vem com um carregador portátil de 2,3 Kw e um wallbox de 7,4 Kw, que permite a recarga das baterias em duas horas e meia.

Por dentro, o SUV dispõe de ar-condicionado digital de duas zonas, e acionamento remoto, com abertura e fechamento do porta-malas usando a chave do veículo.

Imagem: Divulgação

Há também tela áudio de alta resolução HD de 10,5 polegadas com conexão para smartphones e tablets por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay, visualização da câmera de ré traseira com linha guia dinâmica e computador de bordo com tela TFT colorida de 12,3 polegadas.

O RAV4 possui Assistência de Permanência de Faixa e Alerta de Oscilação (LTA, LDA e SWS), câmera de reconhecimento frontal, radar e sensor de monitoramento de ponto cego (BSM) entre outros itens.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.