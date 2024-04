Terremoto em Taiwan: carros dão ré para fugir de avalanche de pedras; veja

Um flagrante impressionante foi captado pela câmera de um carro em uma estrada montanhosa durante o terremoto na ilha Taiwan na última quarta-feira. Simplesmente rochas gigantes rolam montanha abaixo e atingem um carro enquanto outros dão ré para escapar.

O que aconteceu

O terremoto de magnitude 7.3 deixou dez pessoas mortas e mais de 1.000 feridas, e trouxe também imagens impressionantes de destruição em cidades.

No entanto, uma das mais inusitadas é da estrada Su-Hua na região de Hualien, quando os tremores trouxeram pedras gigantes rolando por uma montanha onde passava a via. Assim que o terremoto ocorre, os carros param e dão ré.

Porém, o carro mais à frente na filmagem é atingido na traseira por uma grande pedra. O modelo de trás segue dando ré depois disso e por pouco também não é acertado por outra rocha.

Não há relatos de feridos neste incidente.

