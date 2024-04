Terremoto de magnitude 4,8 atinge região da cidade de Nova York

(Texto atualizado com mais informações)

Por Julia Harte e Joseph Ax

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu a região da cidade de Nova York na manhã desta sexta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), sacudindo prédios e surpreendendo os moradores de uma área que raramente apresenta atividade sísmica.

O epicentro do terremoto foi em Tewksbury, na região central de Nova Jersey, cerca de 64 quilômetros a oeste da cidade de Nova York. O terremoto ocorreu pouco depois das 10h20 (horário local) a uma profundidade de 4,7 quilômetros, informou o USGS.

Não foram registrados grandes danos, mas a governadora de Nova York, Kathy Hochul, alertou sobre a possibilidade de tremores secundários em uma coletiva de imprensa. Equipes de engenharia estavam inspecionando vias e pontes.

"Este é um dos maiores terremotos na Costa Leste no último século", disse ela.

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, disse em uma coletiva de imprensa que não houve registro de feridos, mas pediu aos moradores da cidade que se abrigassem embaixo de móveis, em um vão de porta ou próximo a uma parede interna caso sentissem algum tremor secundário.

"Os nova-iorquinos devem seguir seu dia normal", disse ele.

Pessoas de Baltimore a Boston relataram que sentiram estrondo e tremor, e algumas correram para fora para tentar detectar a fonte.

Charita Walcott, de 38 anos, moradora do bairro do Bronx, em Nova York, disse que o terremoto foi sentido "como um estrondo violento que durou cerca de 30 segundos ou mais".

"Foi como estar em uma roda de tambores, aquela vibração", disse ela.

James Pittinger, prefeito de Lebanon, Nova Jersey, próximo ao epicentro do terremoto, disse que não houve relatos de feridos ou danos significativos, mas que as pessoas estavam nervosas.

"Eu estava sentado em meu escritório em casa quando as coisas começaram a cair das paredes e das prateleiras", disse Pittinger. "Foi uma experiência louca."

No edifício da Organização das Nações Unidas, no centro de Manhattan, a presidente-executiva da Save the Children parou abruptamente de falar ao Conselho de Segurança sobre o conflito Israel-Hamas quando as câmeras começaram a tremer.

"Vocês estão fazendo o chão tremer", brincou o enviado palestino da ONU, Riyad Mansour.

Os voos foram interrompidos nos aeroportos da região após o terremoto, mas foram retomados às 12h30 (horário local), de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O tremor desta sexta-feira fez com que alguns moradores se lembrassem do terremoto de magnitude 5,8 ocorrido em 2011 na Virgínia, que levou à retirada das pessoas de alguns edifícios, incluindo a prefeitura, e causou danos em Washington.