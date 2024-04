Setor público consolidado do Brasil tem déficit nominal acima do esperado em fevereiro; dívida bruta sobe

SÃO PAULO (Reuters) -O setor público consolidado do Brasil registrou em fevereiro um déficit nominal acima do esperado, com aumento da dívida bruta, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

O déficit nominal, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, chegou a 113,858 bilhões de reais no mês, contra expectativa em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 104,0 bilhões de reais.

No acumulado em 12 meses, o déficit nominal alcançou 1,015 trilhões de reais, o equivalente a 9,24% do PIB.

No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 48,692 bilhões de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam resultado negativo de 48,048 bilhões de reais.

O desempenho mostra que o governo central teve déficit primário de 57,821 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram superávit primário de 8,646 bilhões de reais e as estatais tiveram saldo positivo de 483 milhões de reais, mostraram os dados do Banco Central.

Os juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somaram 65,2 bilhões de reais em fevereiro, chegando no acumulado em 12 meses a 746,9 bilhões de reais.

Já a dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou fevereiro em 75,5%, contra 75,1% no mês anterior, enquanto a dívida líquida foi a 60,9%, de 60,1%.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de 75,5% para a dívida bruta e de 60,5% para a líquida.

(Por Camila MoreiraEdição de Luana Maria Benedito)