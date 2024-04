Sakamoto: PF mostrou presos, polícias de SP, RJ e BA mostrariam cadáveres

O colunista Leonardo Sakamoto disse no UOL News desta sexta (5) que se a captura dos dois fugitivos da penitenciária máxima federal de Mossoró (RN) tivesse sido feita por certas forças de segurança estadual, o saldo da operação teria mortos no lugar de um trabalho marcado pela inteligência. Em audiência de custódia hoje, Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, acusaram os policiais de agressão após terem sido detidos.

Essa operação precisa ser saudada, porque os dois estão vivos, os dois estão bem. É claro que uma captura não é um processo simples, mas a maior prova de que o processo foi o mais respeitoso - aquilo que se espera de uma força policial competente -, é que eles [os dois foragidos capturados] estão bem de saúde, inteiros, sem nenhuma sequela. Se a captura tivesse sido no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia, com as forças estaduais, a história seria bem diferente. Aqui em São Paulo e nesses dois estados já vimos uma série de casos em que primeiro eles atiram e depois verificam. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto chamou atenção para o trabalho de inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Primeiro, eles verificaram, depois tentaram fazer essa captura de forma que todo mundo saísse inteiro do processo: policiais saíssem inteiros, bandidos inteiros e a população do entorno saísse ilesa. Acho que nisso eles foram bem-sucedidos. Gostaríamos que ninguém fosse machucado no processo, mas dada a situação, o fato de os envolvidos terem saído com alguns arranhões mostra que houve competência e uma preocupação por parte das forças policiais de que fosse um processo menos danoso e menos impactante possível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

E conseguiram. Se fosse por outras polícias, sem o cuidado e o trabalho de inteligência, o pessoal ia estar mostrando agora não as fotos deles entrando de novo em Mossoró, mas as fotos dos corpos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

