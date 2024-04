Rússia dispara 5 mísseis contra Zaporizhzhia e deixa 3 mortos

(Reuters) - A Rússia disparou cinco mísseis contra a cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, nesta sexta-feira, matando pelo menos três pessoas e danificando vários edifícios residenciais e instalações industriais, disse o governador regional.

"O que marca os ataques de hoje: primeiro, houve dois ataques com mísseis e, em seguida, cerca de 40 minutos depois, houve outros ataques no mesmo local - exatamente quando as equipes de resgate e a polícia começaram a trabalhar", disse Ivan Fedorov na TV nacional.

Treze pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 9 anos, e quatro foram hospitalizadas em estado grave. Dois jornalistas estavam entre os feridos na cidade, que fica perto da linha de frente na guerra com as forças russas.

Pelo menos três blocos de apartamentos, 10 casas, lojas e uma instalação industrial não identificada foram danificados, acrescentou.

Imagens do local, compartilhadas por Fedorov e pelo Ministério do Interior, capturaram janelas quebradas de um café e de uma pequena loja.

A Força Aérea da Ucrânia emitiu um alerta de ataque de mísseis balísticos para a região, parte da qual é ocupada pela Rússia. Moscou recentemente intensificou o uso de mísseis balísticos que são mais difíceis de interceptar.

A região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, também esteve sob intenso ataque aéreo durante a tarde, de acordo com a mídia local e autoridades regionais. Não houve relatos imediatos de vítimas.

Mais cedo, autoridades russas acusaram a Ucrânia de atacar a usina nuclear de Zaporizhzhia, localizada a sudoeste da cidade de Zaporizhzhia e ocupada por tropas russas.

Segundo a agência de notícias estatal russa RIA, o serviço de imprensa da instalação disse que drones militares ucranianos atacaram a usina, mas não causaram danos à sua infraestrutura crítica.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o suposto incidente.

No passado, os dois lados do conflito de dois anos se acusaram mutuamente de bombardear a usina, cujos seis reatores não estão funcionando.

