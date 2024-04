Rússia afirma ter conquistado a cidade de Vodiane, no leste da Ucrânia

O Exército russo disse nesta sexta-feira (5) que capturou a cidade de Vodiane, a cerca de 5 quilômetros da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia.

"No front de Avdiïvka, unidades do grupo Centro" das forças armadas russas "libertaram a cidade de Vodiane", afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado, garantindo que as tropas russas também conseguiram "ocupar posições mais vantajosas".

