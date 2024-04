Maxilar quadrado e pálpebras lisas: mais homens fazem cirurgias plásticas

Há anos, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, só perdendo para os Estados Unidos. A maioria dos procedimentos era e ainda é realizada em mulheres, mas isso parece estar mudando. É cada vez maior o número de homens que se submetem a intervenções cirúrgicas e outros procedimentos estéticos não invasivos para melhorar a aparência, em especial, do próprio rosto.

Um estudo recente, por exemplo, publicado no periódico Aesthetic Plastic Surgery em outubro de 2023, utilizou a ferramenta Google Trends para analisar os padrões de busca masculina por procedimentos estético entre 2004 e 2021. O resultado mostrou que o interesse por cirurgia plástica aumentou, em especial para procedimentos como preenchimento mandibular, toxina botulínica, preenchimento labial e peeling químico, entre outros.

Pandemia pode ter colaborado

As razões para esse aumento ainda não são completamente conhecidas, afirma o cirurgião plástico Marcelo Sampaio, vice-presidente da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica). "Uma suspeita seria a de que, com a pandemia, muitos homens se viam com maior frequência no vídeo durante reuniões online e passaram a ser mais críticos com a própria aparência", explica. "As mulheres sempre se olharam mais no espelho, estão mais preocupadas com a própria imagem. Para os homens, isso não era tão comum", acredita.

Isso é corroborado pelo último relatório da Isaps (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), que mostra a blefaropastia (cirurgia que remove o excesso de pele das pálpebras superiores ou bolsas de gordura na pálpebra inferior) substituindo a lipoaspiração como procedimento mais popular entre os homens em 2022. "A maioria busca um visual mais leve e às vezes até menos agressivo", afirma Sampaio.

Já um outro levantamento, dessa vez feito pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, revelou que outras intervenções tiveram aumentos significativos entre homens, como os implantes malares (do osso no alto da bochecha) e de queixo —um reflexo da busca por um rosto com ângulos mais quadrados e marcados, características muito associadas à estética masculina e que, para muitos pacientes, transmite uma imagem mais imponente.

Por que esse tipo de rosto?

"Há uma percepção comum, que já é parte do nosso inconsciente coletivo, de que mulheres têm formas mais suaves, arredondadas e com curvas", explica a escritora e ilustradora Carolina Vigna, professora do curso de publicidade e propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. "Portando, os homens que desejam reforçar sua masculinidade vão procurar um visual que se distancie dessa noção, buscando ângulos mais retos em sua aparência", afirma.

Já a médica Ellen Sodré, especialista em rinoplastia e cirurgia plástica da face e especialista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, afirma ter notado um aumento da frequência de homens jovens em busca de ajustes no nariz e correção da popularmente conhecida como "orelha de abano". "Os mais velhos têm buscado procedimentos como o lifiting facial e o reposicionamento da sobrancelha para reduzir o aspecto cansado e envelhecido", afirma.

Barba e cabelo

Além das intervenções cirúrgicas, outra tendência que tem conquistado alguns homens são os procedimentos estéticos, como aplicação de preenchedores, toxina botulínica e peelings para melhorar a textura da pele.

Nesse sentido, a harmonização facial é um dos procedimentos que caiu no gosto deles por justamente utilizar diversos tratamentos menos invasivos (incluindo bioestimuladores de colágeno, por exemplo, para melhorar a sustentação do rosto) e intervenções mais discretas para melhorar a qualidade da pele e das proporções do rosto.

"O terço inferior do rosto masculino é o que mais evidencia esses traços de masculinidade, com ângulos retos e marcados, daí a busca por essa harmonização ser tão grande entre homens", explica Julio Pierezan, médico tricologista especializado em cirurgia de transplante capilar e diretor da Clínica Pierezan, em São Paulo.

Pierezan lembra que uma barba, quando bem modelada, também pode ser uma ferramenta para melhorar as proporções do rosto e favorecer a projeção do maxilar ou do queixo. Por isso, o transplante de barba passou a ser também um procedimento muito procurado por homens que não têm pelos suficientes no rosto —uma tendência que não é exatamente nova e que se fortaleceu por volta de 2015 com a estética "lumberjack", ou "lenhador", vinda especialmente dos Estados Unidos.

Junto com o implante de cabelo, esses dois procedimentos também são, na opinião de Pierezan, um dos mais buscados pelos homens atualmente. "São procedimentos que deixam o homem mais seguro, um movimento que se reflete até no crescimento profissional de alguns pacientes", acredita.

Universo ainda feminino

Não faltam vídeos no TikTok e Instagram mostrando modelos com barbas bem aparadas e transformações no estilo "antes/depois" de homens que passaram por intervenções em busca de um rosto que consideram mais bonito. Os próprios médicos entrevistados por VivaBem afirmam que notaram, sim, um aumento na frequência de pacientes homens em seus consultórios.

Mesmo assim, o universo das cirurgias e dos procedimentos estéticos continua sendo esmagadoramente feminino: embora reconheça um aumento na busca pelos homens nos últimos anos, o relatório da Isaps afirma que 85,7% das intervenções plásticas no mundo em 2022 foram feitas em mulheres.

Para a pesquisadora de masculinidades Helen Barbosa dos Santos, pós-doutoranda em psicologia no Grupo de Pesquisa em Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais da PUC-RS, por mais que o mercado tente incluir o homem nessa busca por um ideal de beleza inalcançável, como já ocorre com as mulheres, ainda há resistência por parte deles em adentrar esse mundo.

"O atributo masculino não é a beleza física, é a força, a masculinidade", acredita. "Para eles, a beleza do homem é natural ou vem pelo status e poder econômico, social e profissional, porque homem que é homem não se cuida, não precisa se cuidar. O cuidado é um comportamento notadamente feminino", explica.

Para ela, a crescente tendência de procedimentos estéticos especialmente no rosto masculino tem relação com a tentativa crescente do mercado de moda e beleza em ampliar sua atuação e conquistar novos consumidores —no caso, os homens. O trabalho seria, portanto, estimular um ideal de beleza entre esse grupo de pessoas. "O problema é que ficar sarado, musculoso, leva tempo e dá muito trabalho. E o homem 'de verdade' não precisa se cuidar. Mexer no rosto, por outro lado, é mais simples e acessível", afirma a pesquisadora.