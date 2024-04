Professores se revoltam com sindicato e reunião termina em cadeiradas no CE

Uma assembleia do sindicato de professores de Fortaleza terminou em confusão generalizada após uma discordância entre os membros.

O que aconteceu

Um vídeo mostra cadeiras sendo arremessadas contra as pessoas. A reunião ocorria ontem no Ginásio Aécio de Borba, quando uma professora tomou o microfone do diretor do sindicato, Anízio Melo, e as agressões começaram.

O presidente da APEOC, que representa professores e profissionais da educação e cultura, aparece sendo atingido por cadeiras. Alguns professores também se feriram durante a confusão, com cadeiradas, murros e empurrões.

O sindicato apresentava uma proposta do Estado para que não ocorresse uma greve da categoria. Em reuniões anteriores, os sindicalistas cogitavam uma paralisação caso o governo não se mobilizasse para negociações.

Professores foram contra a negociação. Os diretores do sindicato, no entanto, entenderam que a proposta contemplava grande parte das demandas da classe e tendiam para que fosse aceita.

Sindicato explicou ao UOL que caso a greve fosse aprovada, ela seria ilegal. ''Quando há uma mesa de negociação da assembleia em curso, e uma greve é decretada, ela passa a ser ilegal imediatamente. Tentamos explicar isso ontem para a categoria e eles não quiseram ouvir.''

Professores e direção do sindicato registraram boletim de ocorrência. Algumas professoras relataram ter sido agredidas por seguranças que estavam no local. O APEOC disse que os agentes também se feriram.