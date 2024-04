Produtos veterinários falsificados são aprendidos em Rondônia e Mato Grosso

Brasília, 5 - A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura apreenderam nesta semana produtos de uso veterinário irregulares em Rondônia e em Mato Grosso, informou o ministério em nota. A operação batizada de Fake Strong foi deflagrada para combater o contrabando e a venda de produtos falsificados. O volume apreendido não foi detalhado.De acordo com o Ministério, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Ji-Paraná (RO), Espigão DOeste (RO), Pimenta Bueno (RO) e Barra do Garça (MT). Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Eles transportavam produtos falsificados que tinham hormônios de uso proibido na agropecuária nacional e produtos destinados a alimentação animal com os selos oficiais da inspeção federal falsificados, esclareceu o Ministério.