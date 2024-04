Preparativos brasileiros para cúpula do G20 avançam bem, dizem sherpas

BRASÍLIA (Reuters) - Os preparativos para a cúpula do G20 em novembro sob a presidência de Brasil estão avançando bem, avaliaram representantes do grupo que congrega as 20 maiores economias do mundo durante reunião nesta semana, disse nesta sexta-feira o negociador-chefe brasileiro, embaixador Maurício Lyrio.

"O balanço foi positivo. Alcançamos um terço do caminho percorrido," disse Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista coletiva após o encerramento da reunião realizada nesta semana.

Nos três dias de discussões por videoconferência, os sherpas -- representantes dos países para a organização da cúpula --avaliaram os avanços dos diversos grupos de trabalho, incluindo política, economia e meio ambiente.

"A avaliação geral é que há muito progresso e que estamos avançando num bom sentido de cumprir os objetivos", disse Lyrio na entrevista realizada na sede do G20 Brasil após o segundo encontro dos sherpas.

Os objetivos definidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência brasileira do G20 este ano são: combate à fome e redução da pobreza e desigualdade; combate à mudança climática; e uma reforma ampla das instituições de governança global.

Em sua próxima reunião, no Rio de Janeiro, nos dias 3 a5 de julho, os sherpas vão receber as contribuições de organizações da sociedade civil.

"É uma inovação do Brasil para que os governos recebam diretamente dos grupos da sociedade civil suas contribuições. A proposta brasileira teve amplo apoio. Houve consenso em relação a isso", disse Lyrio.

Os sherpas também discutiram os próximos passos da presidência brasileira, que culmina na cúpula do Rio de Janeiro, dias 18 e 19 de novembro.

