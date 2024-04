Por que donos de carros como Porsche do acidente em SP não fazem seguro

O boletim de ocorrência sobre a colisão envolvendo Porsche 911 Carrera GTS 2024 e Renault Sandero, que provocou a morte de um motorista de aplicativo no último domingo, em São Paulo, trouxe como informação o fato de o modelo de luxo não contar com um seguro.

Segundo a Tabela Fipe, o Porsche 911 Carrera GTS 2024 conduzido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, tem preço médio superior a R$ 1,2 milhão. Como um veículo tão caro não possui seguro? O carro dirigido por Andrade Filho tem documentação regular, incluindo IPVA, e está registrado em nome de uma empresa da família do empresário.

Segundo especialista consultado por UOL Carros, essa situação é muito comum: muitos proprietários de carros caros, avaliados em mais de R$ 1 milhão, simplesmente preferem se arriscar a ter o patrimônio comprometido em caso de furto, roubo ou sinistro.

Lilian Viana, diretora da oficina independente Frison, especializada em reparos de automóveis esportivos de luxo, esclarece a questão.

Empresário Fernando Sastre de Andrade Filho depôs à Polícia Civil sobre acidente que resultou na morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos Imagem: Reprodução/TV Globo

"Menos de 10% dos meus clientes têm seguro porque não vale a pena. Eles usam o esportivo poucas vezes ao ano e têm carros mais tradicionais para o dia a dia. A relação custo x risco não compensa. Além disso, alguns levam o carro para acelerar em autódromos e o seguro não cobre esse tipo de uso", diz Viana em reportagem publicada originalmente em julho de 2019 no UOL Carros.

Essa mesma reportagem informa que, no caso de carros mais caros e luxuosos, é mais frequente haver perda total em caso de acidente na comparação com veículos convencionais, justamente devido ao elevado custo de peças de reposição e também por causa da mão de obra cara - via de regra, as seguradoras dão perda total e pagam o valor da Tabela Fipe ao proprietário quando o reparo chega a 75% do valor de mercado do veículo.

Lambo batida por Rubinho

Lamborghini batida por Barrichello teve orçamento de aproximadamente R$ 700 mil para ser reparada Imagem: Divulgação

Em fevereiro de 2019, o piloto Rubens Barrichello danificou a dianteira de um raríssimo Lamborghini Gallardo LP-570-4 Super Trofeo Stradale 2013. Ele bateu o carro, emprestado, durante teste de pista para o canal "Acelerados".

Com produção limitada a 150 exemplares no mundo topo, o cupê italiano teve de duas a três unidades destinadas ao Brasil e hoje custa cerca de R$ 1,1 milhão, de acordo com a Fipe.

Na mesma reportagem de julho de 2019, nossa reportagem confirmou que, na época, o reparo chegou a receber orçamento de aproximadamente R$ 700 mil, valor que correspondia a pouco mais de 63% do preço de tabela. Detalhe: o carro não tinha seguro.

