Polônia diz que Israel se desculpou após morte de trabalhador humanitário polonês em Gaza

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia disse nesta sexta-feira que o embaixador de Israel pediu desculpas por um ataque aéreo israelense que matou um polonês e seis outros trabalhadores humanitários em Gaza, dias depois que o enviado irritou o país ao culpar os "antissemitas" pela indignação polonesa com o ataque.

Damian Sobol, um voluntário do sudeste da Polônia, estava entre as sete pessoas que trabalhavam para a World Central Kitchen, do famoso chef José Andrés, e que foram mortas no ataque aéreo no centro de Gaza na segunda-feira, o que provocou um clamor internacional.

"Entreguei uma nota de protesto ao embaixador. O embaixador pediu desculpas por esse evento, que não tem precedentes na história do mundo civilizado", disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Andrzej Szejna, em uma coletiva de imprensa.

Enquanto a entrevista estava sendo realizada, Israel anunciou que um inquérito sobre o ataque aéreo constatou erros graves e violações de procedimentos por parte dos militares, com o resultado de que dois oficiais haviam sido demitidos e comandantes seniores formalmente repreendidos.

Na terça-feira, o embaixador israelense Yacov Livne irritou a Polônia com uma postagem na mídia social dizendo que a "extrema-direita e a esquerda" no país estavam acusando Israel de assassinato intencional, acrescentando que "os antissemitas sempre permanecerão antissemitas".

Após a reunião de sexta-feira com Szejna, Livne afirmou em um post no X: "Israel está totalmente comprometido com uma investigação transparente e completa dessa grave tragédia".

Szejna disse que as medidas disciplinares nas Forças Armadas que Israel anunciou na sexta-feira não seriam suficientes. Segundo ele, Livne lhe disse que o tribunal superior de Israel iniciaria uma investigação, mas que os promotores poloneses deveriam participar.

(Reportagem de Anna Wlodarczak-Semczuk, Pawel Florkiewicz e Karol Badohal)