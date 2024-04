Plástica, botox e queima dos dedos: como criminosos tentam driblar polícia

Eduardo Miranda de Souza, conhecido como "Cara Quadrada", teve sua saga como criminoso interrompida na última quinta-feira (28). Ele teria feito uma cirurgia plástica há cerca de 15 dias para mudar a fisionomia do rosto. Eduardo nega a mudança.

A prática é comum no mundo do crime. Veja outros procurados que fizeram plásticas para escapar da polícia.

Bilionário com vida tranquila

O traficante Luiz Carlos da Rocha, o "Cabeça Branca", que mudou de rosto para fugir da polícia Imagem: Divulgação/PF

O traficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, já chegou a ser apontado como o traficante mais procurado da América Latina. Foragido por quase 30 anos, os bens do narcotraficante no Brasil, avaliados em mais de R$ 1 bilhão, estão bloqueados pela Justiça. A estimativa é de que o homem tenha outros bens estimados em cerca de R$ 300 milhões no Paraguai.

Ele tinha vida social normal. Não estava preocupado em ser preso, sabia que não seria reconhecido. Aparentava uns 20 anos a menos. Nós investigávamos alguém que não tinha nome e não tinha rosto, disse o delegado Elvis Secco, responsável por capturá-lo, em 2017.

Nova identidade

O traficante Lenon Oliveira do Carmo antes e depois das cirurgias que, segundo a polícia, foram realizadas para evitar sua identificação Imagem: Divulgação/SSP-AM

Em outubro de 2020, a polícia prendeu o traficante Lenon Oliveira do Carmo, em Fortaleza. Apontado como autor de homicídios em Manaus, estava foragido desde 2018.

De acordo com a polícia, para escapar das autoridades o homem passou por cirurgias plásticas no rosto e assumiu uma nova identidade, passando a se chamar Aylon Soares Cardoso.

Cirurgia no semiaberto

Nei da Conceição Cruz, mais conhecido como Nei Facão, também teria se submetido a uma intervenção cirúrgica para despistar as autoridades. O episódio ocorreu em 2009, após ser beneficiado pelo regime semiaberto e não voltar mais ao sistema prisional.

A manobra foi descoberta quatro meses após fugir. Facão acabou preso em outubro daquele ano, no Guarujá.

Até no PCC

Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, integrante do PCC Imagem: Polícia Rodoviária Federal

Tido como número 2 do PCC, Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, encarou a plástica e fez botox para escapar da polícia. Ele fez as modificações para ficar diferente do período em que aproveitou uma saidinha para não retornar à prisão, em 2014. Oito anos depois, acabou sendo preso.

Rei dos Ares

Amado Carrillo Fuentes, chamado de "Rei dos Ares" e também de "O Outro Escobar", em alusão a Pablo Escobar, fez algumas intervenções cirúrgicas para fugir da polícia. Ele era procurado por comandar uma frota de aviões que cruzava os céus do México até a Colômbia. Em uma das operações, sofreu um ataque cardíaco.

Mudou até de país

Segundo a BBC, Saharat Sawangjaeng se tornou Seong Jimin quando deixou de ser tailandês para ser um "coreano bonito". Ele é um traficante famoso que fez a mudança para escapar das autoridades. Seu plano durou três meses até ser capturado e a polícia admitiu que nada sobrou do rosto original.

Prática antiga

John Dillinger foi um famoso assaltante de bancos dos Estados Unidos. Dillinger foi morto em uma emboscada armada pelo FBI, em 1934, após uma amiga o trair e facilitar o trabalho da polícia passando informações. Ele tinha 31 anos. Johnny Depp interpretou Dillinger no filme "Inimigos Públicos" (2009) Imagem: Reprodução

Embora os casos sejam recentes, a prática é comum no mundo do crime há tempos. Criminosos como August "Gus" Winkeler, ligados a Al Capone, tentou dar um fim em suas impressões digitais, jeito mais comum de identificação das policias pelo mundo. Eles queimavam a ponta dos dedos, lixavam e chegavam a usar até ácido.

O famoso mafioso John Dillinger contratou um cirurgião para profissionalizar a queima de digitais. E foi além, tirou suas covinhas e modificou o nariz. O que não adiantou muito, pois, em 1934, foi morto pelo FBI.