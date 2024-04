Plano Mattei mira colaboração igualitária com África, diz Itália

ACRA, 5 ABR (ANSA) - Em agenda oficial em Acra, em Gana, nesta sexta-feira (5), o presidente da Itália, Sergio Mattarella, reafirmou a "amizade sólida" com o país da África Subsaariana, "juntos pelo multilateralismo, por um mundo marcado pelo diálogo, pelo confronto, pela colaboração e não pela oposição".

Após uma reunião com seu homólogo ganês, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Mattarela exaltou o Plano Mattei, um grande plano de investimentos do país europeu em países africanos, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social e combater as causas das migrações irregulares.

"O plano é para uma colaboração de acordo com as indicações e necessidades definidas pelos países do continente. Evoca justamente a vontade de colaborar de forma igualitária de acordo com a necessidade dos países africanos, buscando envolver toda a Europa", afirmou.

"Gana representa para a Itália um parceiro fundamental no âmbito da parceria entre África e Europa, uma parceria que pretendemos ser baseada no respeito mútuo, em uma relação igualitária de colaboração que beneficia ambas as partes, pois o futuro da África e da Europa é necessariamente comum", disse Mattarella.

O presidente italiano garantiu que há muitas perspectivas de colaboração entre os dois países: "Devemos enfrentar juntos o fenômeno migratório, que deve ser convertido de um fenômeno desordenado, gerido por traficantes de seres humanos, para um fenômeno com entradas legais e claramente definidas. É um objetivo importante".

Akufo-Addo, por sua vez, garantiu que seu país "colaborará na eliminação da imigração ilegal, na luta contra o terrorismo e no combate aos efeitos das mudanças climáticas". (ANSA).

