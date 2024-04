Pimenta: 'Fé no Brasil' não é para melhorar imagem do governo, mas para nova fase de 'entregas'

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o slogan "Fé no Brasil" não é uma medida para melhorar a imagem do governo, mas para demonstrar uma nova fase de "entregas". Pimenta ponderou também que a estratégia de comunicação ainda se baseia na "união e reconstrução".

O slogan, segundo o ministro disse em entrevista à Globonews, refere-se à confiança de que estamos no "caminho certo" e, a partir desse movimento, os ministérios e órgãos do governo irão "trabalhar de forma mais intensa na ponta para entregar, mostrar aquilo que está sendo feito".

Recentemente, pesquisas de institutos de opinião mostraram a popularidade do presidente Lula em queda. A pior avaliação do chefe do Executivo estaria entre os evangélicos. Para Pimenta, os resultados ainda estão em fase de entrega e "não há como ter outra percepção".