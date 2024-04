PetroReconcavo assina contrato de 10 anos com GNLink para venda de gás natural no RN

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A PetroReconcavo informou nesta sexta-feira que assinou contrato com a distribuidora GNLink para venda de gás natural no Rio Grande do Norte, utilizando o modal de gás natural liquefeito (GNL), conforme comunicado ao mercado.

Segundo a petrolífera, o contrato de comercialização prevê um volume inicial -- que poderá ser incrementado -- de 100 mil metros cúbicos por dia e tem vigência de 10 anos a partir do início do fornecimento, previsto para o primeiro semestre de 2025.

"O projeto, que será executado e operado pela GNLink, consiste na instalação de unidades de liquefação e compressão Gás Natural, com uma capacidade total de 100 mil m³/d, cabendo ainda à GNLink o processo de liquefação, transporte e regaseificação para consumidores", afirmou a PetroReconcavo.

"Este contrato representa uma nova rota de escoamento e comercialização da produção de gás natural da PetroReconcavo, bem como o primeiro projeto de liquefação de gás natural no Estado do Rio Grande do Norte", finalizou.