Mari Ferrão: 'O Problema dos 3 Corpos' e as paredes sem saída da vida real

Quem nunca se viu diante de uma situação que parecia não ter saída, como se estivesse de frente para uma parede? Na série "O Problema dos 3 Corpos" (Netflix), "wallfacers" (aqueles que estão de frente para a parede, em tradução livre) é o nome dado a um grupo de três pessoas que se reúnem para defender o planeta de uma invasão externa.

Uma homenagem ao antigo nome budista para meditadores, a denominação é tema do episódio desta sexta-feira (05/4) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de VivaBem.

[O nome wallfacers] me fez refletir, porque, na maior parte das vezes, quando a gente sente que algo não tem solução, a gente se sente assim: com uma porta fechada diante da gente, num beco sem saída. Mariana Ferrão

Para a jornalista e palestrante em saúde mental, situações como essa revelam uma verdade essencial. "A saída sempre começa de dentro para fora", diz ela.

"Quando a gente não tem mais para onde olhar, quando a gente não tem mais pra onde ir, o único lugar que resta é aqui dentro. É ir pra dentro pra conseguir atravessar".

Com vídeos novos toda quarta e sexta, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.