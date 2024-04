Nunes e Tarcísio exoneram secretários que podem concorrer nas eleições municipais

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exoneraram nesta sexta-feira, 5, ocupantes de cargos de chefia, como secretários e diretores, que pretendem concorrer a algum cargo nas eleições municipais de 2024. As saídas ocorrem no último dia do prazo legal para a filiação partidária de quem pretende ser candidato no pleito deste ano.

No primeiro escalão da capital paulista, cinco mudanças publicadas na edição do Diário Oficial desta sexta tem relação com a eleição, conforme adiantou o Estadão nesta semana. Os secretários Carlos Bezerra Júnior, de Assistência Social, Aline Torres, de Cultura, e Elza Paulina, de Segurança Urbana, foram exonerados para tentar concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal paulistana. Carlos Fernandes, secretário-executivo de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento, um dos braços da pasta de Direitos Humanos, também deixou o cargo.

Quanto aos diretores de autarquias públicas, foi publicada a exoneração de Cezar Azevedo, presidente da SP Urbanismo, que quer concorrer a vereador na capital. Também se espera que Alexandre Pereira, diretor-geral da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, deixe o posto para concorrer a prefeito de Jundiaí, no interior paulista. A saída de Pereira, entretanto, ainda não foi oficializada.

Além dos secretários que deixam os postos para disputar a eleição municipal, há outras exonerações, como de Aline Cardoso, da pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que participará da pré-campanha de Nunes, e de Marcos Gadelho, que atuava na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, por motivos pessoais.

Os dois já tiveram substitutos oficializados: Eunice Aparecida, que estava na pasta de Justiça, vai para a de Desenvolvimento Econômico, enquanto a de Urbanismo será assumida por Elisabete França, que estava como secretária-executiva do programa de mananciais. A Secretaria Executiva de Segurança Alimentar também já tem um novo titular nomeado: no lugar de Carlos Fernandes entra Aurelio Costa de Oliveira.

Mudanças no governo estadual

No governo estadual, foram exonerados Gilberto Nascimento, que era titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, e Sonaira Fernandes, da pasta de Políticas para Mulher. As publicações no Diário Oficial do Estado também ocorreram nesta sexta.

Os dois pretendem concorrer ao cargo vereador na capital. O nome de Sonaira também ganha força nos bastidores para que ela seja vice na chapa de Nunes à reeleição, contando com o apoio de Tarcísio.