Nick Kyrgios volta aos treinos após longa ausência por lesão

O tenista australiano Nick Kyrgios, que praticamente não jogou em 2023 e que ainda não estreou este ano, anunciou em um podcast nesta sexta-feira (5) que retornará às quadras na próxima semana para retomar os treinamentos.

Finalista de Wimbledon em 2022, quando perdeu para Novak Djokovic, o polêmico australiano sofreu com problemas no joelho e no pulso.

No podcast 'The Australian Open Show', o jogador de 28 anos declarou que vai bater "na primeira bola" na próxima semana.

"Vou voltar, claro, mas é difícil dar uma data exata porque a lesão foi bastante grave. Vou tomar meu tempo, quero voltar e saborear meu retorno às quadras", acrescentou.

Conhecido pelo jogo espetacular e pelas inúmeras polêmicas em que se envolveu, o ex-número 13 do mundo foi comentarista durante o último Aberto da Austrália, vencido por Jannik Sinner.

"Foi um dos anos mais difíceis da minha vida do ponto de vista do tênis", reconheceu Kyrgios, que foi submetido a uma cirurgia no joelho em janeiro de 2023 e teve que desistir da última edição de Wimbledon devido a uma lesão no pulso.

