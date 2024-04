Mossoró: Se tivessem feito revista diária, não haveria fuga, diz secretário

O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse no UOL News da manhã desta sexta-feira (5) que houvesse revistas diárias na penitenciária federal de Mossoró (RN), a fuga dos dois detentos capturados ontem teria sido evitada.

Os dois homens que fugiram da penitenciária foram encontrados e presos ontem por volta das 13h30. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.

Mais importante para a segurança de um sistema penitenciário é o cumprimento de protocolos de segurança. Quando você tem esses protocolos bem definidos e eles são cumpridos, esses problemas não acontecem. E nós constatamos em Mossoró que houve um certo relaxamento no cumprimento desses protocolos.



Pelas investigações que estão sendo feitas, há pelo menos 30 dias não havia revista nas celas. Então, isso não tem relação com o feriado de Carnaval, e sim, com o descumprimento seguido dos protocolos de segurança. [A revista] precisa ser feita diariamente. Em todas as unidades, são feitas diariamente. E devem ser feitas.

Se tivessem sido feitas as revistas diariamente, esse processo não chegaria a esse desfecho [a fuga]. André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais

Secretário: Não há indícios de corrupção, há certeza de relaxamento em critérios de segurança

O secretário afastou a hipótese de uma possível colaboração ou favorecimento para a fuga dos detentos. Garcia afirmou, no entanto, que tanto o processo administrativo quanto o inquérito policial se debruçam sobre as duas hipóteses.

Não há elementos e nem indícios que possam comprovar que houve corrupção ou qualquer tipo de favorecimento para essa fuga.

O que digo e repito: a certeza que temos hoje é que houve relaxamento nos protocolos de segurança.

Captura dos fugitivos

Após 50 dias de busca, Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, foram capturados e presos nesta quinta-feira (4). O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrá-los.

Os dois detentos estavam a caminho de Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. Outros quatro homens que estavam com eles também foram presos. Rogério e Deibson, que integram a facção Comando Vermelho do Acre, estavam em veículos diferentes —que eram conduzidos pelos comparsas— e tinham outro carro na escolta, segundo a PF.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: